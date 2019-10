Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a învins-o pe Academica Clinceni cu scorul de 3-0 (1-0), duminica, în deplasare, la Calarasi, într-un meci din etapa a 11-a a Ligii I de fotbal, scrie Agerpres.Vicecampioana s-a impus prin golurile marcate de Florin Tanase (10), Florinel Coman (65) si Olimpiu Morutan (80).FCSB…

- UNIVERSITATEA CRAIOVA - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM LOOK. Craiova pornește, pentru prima data de la promovarea in Liga 1, din postura de favorita a pariorilor in fața FCSB. UNIVERSITATEA CRAIOVA - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM LOOK. Oltenii au…

- FCSB și Vitoria Guimaraes se intalnesc joi, de la 21:30, in prima manșa a play-off-ului Europa League. Meciul dintre FCSB și Vitoria Guimaraes e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Vezi AICI live + statistici Echipele probabile FCSB: Balgradean - V. Crețu, Planici, A. Marc, Soiledis - Vana,…

- Mlada a jucat in 10 oameni din minutul 75, dupa ce Krapka a incasat doua cartonase galbene si a fost eliminat. Mlada Boleslav: Seda - Krapka, Takacs, Pudil, Marco Tulio (Fulnek '46) - Bucha, Hubinek, Matejovsk, Ladra - Wagner (Ewerton '70), Mesanovic. Antrenor: Jozef Weber. FCSB: Vlad - Cretu, Planic,…

- FCSB va juca azi, la Giurgiu, cu FC Voluntari, de la ora 21:00, in etapa a 5-a din Liga 1. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 21:00 » FCSB - FC Voluntari Click AICI pentru live + statistici Echipe probabile: …

- FCSB o infrunta azi pe Mlada Boleslav, in prima manșa din turul III al preliminariilor Euorpa League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV. live de la 21:15 » FCSB - Mlada Boleslav Vezi AICI live+statistici Echipele probabile: FCSB: A. Vlad - V. Crețu, Planic, I. Crsitea, Soiledis…