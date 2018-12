Liga 1: Hermannstadt - Viitorul 1-0

Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul joaca sambata, 22 decembrie, de la ora 13, la Cluj-Napoca, impotriva celor de la Hermannstadt, in ultima partida oficiala a sezonului, contand pentru etapa a XXl-a de fotbal. Venita dupa doua infrangeri fara gol marcat, formatia de pe litoral este obligata sa faca un joc bun, pentru a avea…

- FC Viitorul incheie meciurile pe anul 2018 sambata, 22 decembrie, in deplasare cu FC Hermannstadt. Partida se joaca de la ora 13.00, la Cluj, in etapa a 21 a a Ligii 1. In clasament, echipa de pe litoral ocupa locul patru, cu 33 de puncte, in vreme ce FC Hermannstadt se afla pe un loc din partea secunda…

- Meciul FCSB – FC Viitorul, contand pentru etapa a 19-a a Ligii 1, care ar fi trebuit sa se dispute in aceasta seara, pe stadionul Nicolae Dobrin, din Pitesti, a fost amanat pentru luni din cauza cetii.

- FC Voluntari și Viitorul se infrunta in etapa cu numarul 16 din Liga 1. Partida incepe la ora 17:30, e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digisport 1 și Look Sport. live » Voluntari - Viitorul 0-1A marcat: Mladen '21 Urmarește AICI partida liveTEXT Vezi VIDEO cu golul Echipele…

- La Calarași, nou-promovatele Ligii I Betano s-au duelat pentru a doua oara in acest sezon. Daca in partida tur, la Targu Mureș, partida s-a incheiat la egalitate, 1-1, in retur formația lui Vasile Miriuța a reușit sa smulga cele trei puncte și sa se distanțeze de zona retrogradabila. Dupa…

- FC Viitorul sustine maine meciul din etapa a 15 a a Ligii 1, duelandu se pe teren propriu, la Ovidiu, cu echipa Concordia Chiajna.Partida va incepe la ora 18.00.In clasament, FC Viitorul se afla pe locul patru, cu 25 de puncte, in vreme ce Concordia Chiajna ocupa pozitia a zecea, cu 16 puncte.Intalnim…

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, a castigat cu 2 1 in deplasare cu Poli Iasi, in etapa a 11 a a Ligii 1, realizand astfel a treia victorie la rand, dupa succesele contra Concordiei Chiajna, din Cupa Romaniei, si cu Astra Giurgiu, din campionat. Golurile au fost marcate de Ianis…

- Victoria pe care FCSB a obținut-o cu 3-1 in deplasare la Tg. Mureș cu FC Hermannstadt, coroborata cu remmiza alba de pe teren propriu a campioanei CFR Cluj cu Universitatea Craiova dar și a infrangerii la limita sufferite de Astra Giurgiu la Ovidiu cu Viitorul, scor 1-0, a facut ca echipa lui Nicolae…