Stiri pe aceeasi tema

- Juventus Bucuresti a produs surpriza actualei editii a Ligii I de fotbal, prin victoria cu scorul de 2-1 (1-1) pe terenul formatiei Dinamo Bucuresti, vineri seara, intr-un meci din etapa a treia a fazei play-out. Juventus s-a impus prin golurile marcate de Ciprian Petre (10) si de brazilianul…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Florin Bratu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta la un meci dificil, vineri, in etapa a 3-a a play-out-ului Ligii I, deoarece Juventus Bucuresti, ocupanta ultimului loc al clasamentului, este o formatie schimbata, care primeste…

- Primul meci oficial din acest an pentru echipa de fotbal feminin ACS Banat Girls Reșița este unul din cadrul Cupei Romaniei. In optimile de finala, fetele din Banat joaca acasa, la Reșița, cu prim-divizionara CFR Timișoara. Echipa antrenata de Daniel Amariei a ajuns in aceasta faza a competiției…

- Intrebata cu ce va ramane dupa partida de joi, Dodin a raspuns: "Cu lucrurile negative. Ies dintr-o perioada dificila si as fi avut nevoie sa castig un meci ca acesta pentru a-mi reveni. Este multa deceptie. M-am luptat cu serviciul meu de rahat (n.r. - 16 duble greseli), dar asta nu este suficient…

- Formația bihoreana a izbutit pentru prima daza in acest sezon sa totalizeze 28 pase decisive intr-un singur meci. Precedentul record a fost de 26 pase decisive și el data din 13 ianuarie anul curent, la victoria cu Politehnica Iași, scor 113-56, de la Galați. Aproape jumatate din punctele…

- Rapid Jibou – CS Barcau Nusfalau a fost capul de afis al primei etape din returul Ligii a IV-a, desfasurat in urma cu o saptamana, partida incheiata cu victoria clara a formatiei de pe malul Somesului. Flaviu Porumb a reusit o “dubla”, in minutele 5 si 65, iar pe lista marcatorilor si-au mai trecut…

- CS Bukovina Vicovu de Jos a pierdut pe terenul celor de la Luceafarul Buzau, cu scorul de 5-7 (2-3), intr-un meci contand pentru etapa a XVI-a a Ligii a II-a la futsal. Gruparea buzoiana si-a asigurat victoria prin golurile marcate de Bobe (3), Marcu (3) si Ghitulescu, oaspetii reducand din diferenta…

- Dinamo s-a impus prin golurile marcate de Ivan Pesic (35), Mihai Popescu (74) si Robert Moldoveanu (90+4), aceasta fiind prima victorie a lui Florin Bratu ca antrenor principal in Liga I. Moldoveanu a inscris pentru prima oara in Liga I.Dinamo a mai avut ocazii de gol prin Gabriel Torje…

- Dinamo Bucuresti a învins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, în Soseaua Stefan cel Mare, într-un meci din prima etapa a fazei play-out a Ligii I de fotbal.

- FCSB a revenit pe locul doi in play-off-ul Ligii I și spera in continuare la titlu de campioana in acest an dupa victoria cu 2-1 (2-0) obținuta contra campioanei Viitorul. Obligata la victorie dupa rezultatele inregistrate de CFR Cluj și CSU Craiova, care au tranșat in favoarea lor disputele cu CSM…

- Reacții dupa meciul CSU Craiova – Astra Giurgiu, scor 1-0, disputat sambata, in prima etapa din Play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Edi Iordanescu, antrenor Astra Giurgiu: ”Am intalnit o candidata la titlu. Are de toate, mai puțin calitatea terenului. Era greu sa controlam noi jocul. Cand nu pui probleme…

- Juventus Bucuresti va disputa meciurile considerate acasa din play-out-ul Ligii I pe Stadionul Anghel Iordanescu, al echipei FC Voluntari, informeaza Liga Profesionista de Fotbal.Primul meci pe arena din Voluntari al echipei bucurestene va fi cel din etapa a II-a, cu Poli Timisoara, programat…

- Juventus București se muta la Voluntari. Juventus București a disputat cu CFR Cluj ultima partida susținuta pe stadionul Ilie Oana din Ploiești. Incepand cu prima partida din play-out, cea cu ACS Poli Timișoara, formația antrenata de Marius Baciu se va muta pe arena din la Voluntari in calitate de gazda.…

- N-a fost 3 martie, pentru ca vremea n-a ținut cu fotbalul. Va fi 9 martie 2018, iar primul meci al Unirii din returul campionatului se va juca in deplasare, la CSM Ramnicu Sarat. Partida cu buzoienii va incepe la orele 15,00, iar victoria este singurul rezultat pe care baieții lui Enache Costea trebuie…

- Ce melodie le va canta antrenorul Alexandru Pelici elevilor sai de la FC Hermannstadt dupa victoria cu FCSB din sferturile Cupei Romaniei . Pelici, fiul regretatei soliste de muzica populara Mariana Draghicescu, a scos deja o melodie si promite un concert de zile mari in cazul accederii in prima liga…

- Un parior curajos a mers pe mana celor de la Dinamo Bucuresti, iar asta i-a adus o gaura substantiala! Alb-rosiii au fost invinsi de Astra si au ratat calificarea in play-off-ul Ligii 1. Jucatorii lui Vasile Miriuta aveau nevoie de un rezultat pozitiv la Giurgiu, dar gazdele au reusit un start in forta.…

- FC Dinamo Bucuresti si antrenorul principal Vasile Miriuta au decis, pe cale amiabila, incheierea raporturilor contractuale. Noul antrenor al echipei din Soseaua Stefan cel Mare este Florin Bratu, anunta clubul “alb-rosu”, intr-un comunicat, conform News.ro . Florin Bratu (38 de ani), a fost ultima…

- FC Dinamo Bucuresti a anuntat luni numirea in postul de antrenor principal a fostului international Florin Bratu, in locul lui Vasile Miriuta, la serviciile caruia s-a renuntat dupa ratarea calificarii in play-off-ul Ligii I.

- Dinamo Bucuresti a ratat in premiera calificarea in play-off-ul Ligii I de fotbal, sambata, dupa ce a fost invinsa in deplasare de Astra Giurgiu cu scorul de 2-0 (1-0), in etapa a 26-a, ultima a sezonului regulat. Astra s-a impus prin golurile marcate de Florentin Matei (25) si Silviu…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constabta, aflata pe locul doi in seria secunda a Ligii 2 a, a anuntat in aceasta seara achizitionarea mijlocasului George Calintaru, care a jucat ultima data la echipa de Liga 1 Juventus Bucuresti. Bine ai re venit la SSC Farul, George Calintaru George va implini 29 de ani…

- Deoarece spera ca, din vara incolo, echipa lor sa se confrunte, oficial, cu echipe din al treilea eșalon național fotbalistic, conducatorii de la CS Blejoi, campioana de toamna a Ligii A Prahova, au antamat meciuri amicale și cu formații de la acest nivel. Astfel, dupa un spectaculos 3-3 la Aninoasa,…

- Ce vremuri! In ziua de 18 martie 2007, in etapa a XXIII-a a Ligii I, la Arad venea Dinamo București, viitoarea campioana, cu Mircea Rednic pe banca, iar pe teren cu Lobonț, Pulhac, Șt. Radu, Ropotan, Moți, Cl. Niculescu, Danciulescu. La UTA evolua și Cristi Todea, actualul antrenor al aradenilor.…

- Gheorghe Hagi a fost intrebat daca intelege aceasta matematica a fotbalului conform careia 2 puncte ar ajuta Viitorul sa ajunga in play-off, insa 3 nu."Ieri am invatat ceva, ca doi e mai mare decat trei. Vorbeam și eu cu oamenii din staff și ziceam ca este incredibil, nu ințeleg nimic.…

- Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni seara, ca jucatorii sai au facut un meci foarte bun cu FC Botosani, scor 2-1, in Liga I, apreciind ca acestia au potential pentru a intra in play-off-ul Ligii I. "Am aratat ca avem talent, am jucat bine, am marcat, mental al stat bine,…

- Viitorul Constanta a facut un pas important catre calificarea în faza play-off a Ligii I de fotbal, luni seara, prin victoria cu 2-1 (1-1) în fata formatiei FC Botosani, la Ovidiu, în ultimul meci din etapa a 25-a, penultima a sezonului regulat.

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix Constanta a suferit o infrangere surprinzatoare, ieri, la Sala Sporturilor, in fata celor de la CSM CSU Oradea, in cel de-al treilea meci al fazei semifinale a Ligii l. Constantencele nu au mai repetat evolutiile bune din precedentele jocuri si au pierdut la limita,…

- Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, a spus ziaristilor italieni inainte de meciul cu Lazio, ca FCSB este o formatie aproape la fel de experimentata ca si una din Italia, considerand ca aceasta este capabila de orice rezultat. Hagi a precizat ca echipele de club reprezinta Romania in competitiile…

- Tehnicianul Astrei Giurgiu, Edward Iordanescu, a declarat, sambata seara, ca CFR Cluj a meritat victoria in meciul din etapa a XXV-a a Ligii I, scor 2-0. El a precizat ca echipa sa este una tanara, "in reformare"."O echipa care, in comparatie cu noi, a schimbat, investind bani, ne-a luat golgheterul…

- DINAMO - STEAUA: Episodul cu numarul 172 din marele derby al fotbalului romanesc se va consuma duminica seara. De la ora 20:45, pe Arena Nationala, Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, intr-o partida din etapa a 25-a a Ligii I. Pana acum, cele doua echipe si-a impartit victoriile, cate 59 de…

- In minutul 84, arbitrul Marcel Barsan a dictat penalti dupa o interventie a portarului Miodrag Mitrovici (CSU Craiova) asupra lui Daniel Benzar. Dupa ce s-a consultat cu asistentul Marius Marica, care i-a atras atentia ca portarul a atins mingea, centralul a revenit asupra deciziei. Jucatorii…

- Ajunsa in optimile turneului din Qatar, Sorana Cirstea (38 WTA) a avut de infruntat o adversara mai bine clasata in clasamentul mondial, Garbine Muguruza, care a reusit sa incheie primul set fara ca romanca sa isi treaca in dreptul numelui vreun game. Infruntarea a durat cu putin peste o ora si s-a…

- La doar patru zile de la victoria cu Politehnica Iasi, echipa de handbal seniori a Universitații Suceava va evolua din nou in Liga Naționala, de aceasta data in fața propriilor suporteri, in compania campioanei en-titre a Romaniei, Dinamo. Partida din etapa cu numarul 19 este programata joi, 15 ...

- In aceasta seara, s a disputat partida dintre Juventus Bucuresti ultima clasata si FC Viitorul campioana Romaniei , meci contand pentru etapa a 24 a din Liga 1.Partida s a disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti si s a incheiat cu victoria echipei campioane, scor 1 0.Golul victoriei i a apartinut…

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Dan Petrescu, fericit pentru victorie, dar suparat pe sistemul play-off/play-out Antrenorul CFR-ului s-a declarat mulțumit la finalul meciului cu Concordia Chiajna, scor 2-0. Tehnicianul liderului Ligii 1 s-a bucurat pentru debutul noilor achiziții, la finalul primului meci dupa reluarea campionatului.…

- Primul esalon fotbalistic se reia astazi cu primele doua meciuri ale etapei a 23-a. Deschiderea va fi facuta pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, acolo unde se vor afla fata-n fata ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si ACS Poli Timisoara. Echipa lui Ionut Popa s-a intarit cu cinci jucatori in pauza de…

- LOOK TV si LOOK Plus vor transmite simultan derby-urile din campionatul intern, in luna februarie, insa fiecare dintre echipele de comentatori va fi favorabila uneia dintre echipe, acest experiment inedit avand scopul de a aduce "un plus de culoare" meciurilor din cadrul Ligii 1 Betano. Comentatorii…

- BC Timba a obținut a treia victorie a sezonului pe terenul modestei Dinamo București. Pentru prima data in acest an ”urșii” s-au bucurat de o rotație corespunzatoare și s-au impus ușor, scor 108-70. Noile achiziții, Goran Ostojic și Filip Dumic, au contribuit la succesul timișorenilor. Zece jucatori…

- Miriuta i-a gasit inlocuitor lui Steliano Filip la CFR Cluj Inca un jucator de la CFR Cluj este dorit de Vasile Miriuța la gruparea din “Ștefan cel Mare”. Este vorba despre fundașul stanga, Alexandru Vlad. Dupa plecarea lui Steliano Filip la Hajduk Split, fostul antrenor al CFR-ului cauta soluții…

- SSC Farul Constanta, echipa clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, a sustinut sambata primul meci de verificare din 2018, intalnind, pe stadionul "Farulldquo;, Abatorul Slobozia, liderul Ligii a 4 a a judetului Ialomita. Surprinzator, meciul i a revenit Abatorului, cu 2 0 0 0 , prin golurile…