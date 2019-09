Stiri pe aceeasi tema

- CRAIOVA VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Marius Avram va arbitra meciul CRAIOVA - VIITORUL, ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, luni, de la ora 20:30, CRAIOVA VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE. CRAIOVA VIITORUL LIVE STREAM VIDEO…

- Viitorul a invins, luni, pe teren propriu, cu 4-1, pe Gaz Metan, in etapa a 9-a a Ligii 1 si a urcat pe locul doi in clasament.Viitorul s-a impus prin golurile marcate de Iancu (16, 74), Tiru (64) si Rivaldinho (90p), iar pentru Gaz Metan a inscris Fernandes (82).Viitorul: Cabuz - Boboc, Tiru, Artean…

- FCSB-VIITORUL LIVE STREAMING DIGI SPORT ora 21.00 Echipe probabile: FCSB: Balgradean - M. Roman I, Planic, Soiledis, Panțiru - Vana, Pintilii, Oaida - Ad. Popa, Fl. Tanase, Fl. Coman.Antrenor: Bogdan Vintila. Viitorul: Cabuz - Mladen, Țaru, P. Iacob, Boboc - A. Ciobanu,…

- Viitorul și FC Voluntari se infrunta in etapa cu numarul 7 din Liga 1. Partida e astazi, de la 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 18:00 » Viitorul - Voluntari Vezi AICI live + statistici Vezi AICI clasamentul Ligii 1 Vezi AICI…

- Sepsi Sfântu Gheorghe și FC Viitorul au încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a patra a Ligii 1. Partida a fost una cu multe rasturnari de situație, gazdele au condus cu 1-0 la pauza, însa echipa lui Gica Hagi a revenit în repriza secunda. Sepsi a reușit sa salveze…

- Oaspetii au deschis scorul prin Iaremciuk, in minutul 38. Pentru FC Viitorul a inscris Iancu, in minutele 47 si 61, ambele goluri din penalti. Prima lovitura de la 11 metri a fost acordata pentru un fault in careu, iar a doua pentru hent. FC Viitorul: Cabuz – Mladen, Tiru, Ghita, De Nooijer – Achim,…

- Viitorul disputa joi, de la ora 18:00, returul cu Gent din turul II al preliminariilor Europa League. In tur, belgienii s-au impus cu 6-3. Returul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR1. live de la 18:00 » Viitorul - Gent Vezi aici live+statistici Echipele probabile: VIITORUL (SISTEM: 4-3-1-2): 43.…

- Viitorul și Dinamo se intalnesc azi in ultimul meci al primei etape din actualul sezon de Liga 1. Partida se joaca de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. liveTEXT de la 21:00 » Viitorul - Dinamo Vezi AICI statisticile meciului Echipele…