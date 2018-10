Stiri pe aceeasi tema

- A fost stabilit programul complet al meciurilor din faza optimilor de finala ale Cupei Romaniei, editia 2018 2019, transmite Federatia Romana de Fotbal. Astfel, in urma solicitarilor detinatorilor de drepturi, meciurile se vor disputa in perioada 30 octombrie ndash; 1 noiembrie, conform urmatorului…

- Programul partidelor care vor avea loc in etapa a XI-a a Ligii I:Vineri, 5 octombrie Ora 21.00 CSM Politehnica Iasi – FC Viitorul Sambata, 6 octombrie Ora 18.00 U Craiova 1948 CS – AFC Hermannstadt Ora 21.00 AFC Astra – FC CFR 1907 Cluj Duminica, 7 octombrie…

- Radulescu va fi ajutat de Dragos Mihai Iliescu si Daniel Hulubei, iar arbitru de rezerva va fi Mihai Amoraritei. Ca observatori au fost delegati la ultimul meci la etapei a saptea Zoltan Szekely si Ioan Mironas.

- Etapa a șasea din turul sezonului regulat al Ligii 1 se va desfașura in perioada 24-27 august, prima confruntare urmand sa le puna fața in fața pe Concordia Chiajna și AFC Astra Giurgiu (vineri, ora 21:00). Duminica va avea loc duelul dintre FC Viitorul și FCSB, pe stadionul Central din Ovidiu, de la…

- Liga Profesionista de Fotbal a facut programarile meciurilor din runda a 7-a a Ligii I. Astfel, derbiul „U” Craiova – Dinamo va avea loc sambata, 1 septembrie, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Programul complet al etapei a ...

- Etapa a V-a a Ligii I, care a debutat ieri cu victoria formației Politehnica AIși in derby-ul cu cei de la FC Botoșani, scor 2-1, programeaza astazi doua partide. De la ora 18:00 la Giurgi, Astra va cauta sa obțina toate punctele puse in joc in duelul cu nou-promovata Dunarea Calarași. O victorie a…

- Etapa a cincea din turul sezonului regulat al Ligii 1 se va disputa in perioada 17-20 august, in prima confruntare urmand sa se intalneasca CSM Poli Iași și AFC Botoșani (vineri, de la ora 21:00). Derby-ul etapei se va disputa duminica, de la ora 21:00, intre CFR Cluj și Dinamo. Partida va avea loc…

- Programul etapei este urmatorul: Vineri, 17 august Ora 21.00 CSM Politehnica Iasi - AFC Botosani Sambata, 18 august Ora 18.00 AFC Astra - Dunarea Calarasi Ora 21.00 FC Viitorul - CS Gaz Metan Medias Duminica, 19 august Ora 18.00 FCSB - Sepsi OSK Sf. Gheorghe Ora 21.00 CFR 1907 Cluj - FC Dinamo 1948…