- Producatorul austriac Estyria Naturprodukte GmbH recheama preventiv produsul ”Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth, 500g”, comercializat si in reteaua de magazine Lidl Romania, dupa ce, in cadrul verificarilor interne, intr-o proba a fost depistata Salmonella, se arata intr-un comunicat…

- Salmonella poate provoca afectiuni grave stomacale sau intestinale (salmoneloza). Intrucat nu poate fi exclus vreun risc asupra sanatatii, clientii sunt rugati insistent sa tina cont de aceasta rechemare si sa nu consume produsul in cauza, informeaza Lidl. Potrivit Agerpres, produsul "Golden…

- „Producatorul austriac Estyria Naturprodukte GmbH va informeaza cu privire la rechemarea si returnarea produsului «Golden Sun Bio Organic Amaranth, 500g»”, arata Autoritatea, dar si supermarketul Lidl, intr-un comunicat. Reteaua de magazine a reactionat prompt si a scos intreaga cantitate de produs…

