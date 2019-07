Stiri pe aceeasi tema

- Lidl a retras de la vanzare produsul „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g“ cu termenele de valabilitate: 22.07.2019, 23.07.2019, 27.07.2019, 28.07.2019, produs de Goodies Meat Production SRL, dupa ce producatorul a detectat, in urma unei analize, Salmonella spp. Salmonella poate provoca afectiuni grave…

- Lidl Romania retrage de la comercializare produsul Ciolan Presat din gama ‘Camara Noastra’, dupa ce, in urma unei analize efectuate de producator, a fost detectata Salmonella, informeaza retailerul pe propria pagina de Facebook. ‘SC Goodies Meat Production S.R.L recheama preventiv produsul ‘Camara Noastra…

- Lidl Romania va informeaza cu privire la rechemarea și returnarea produsului „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g SC GOODIES MEAT PRODUCTION S.R.L recheama preventiv produsul „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g“ cu termenele de valabilitate: 22.07.2019, 23.07.2019, 27.07.2019, 28.07.2019, vandut de…

- Persoanele care au achiziționat deja produsul, din loturile cu termene de valabilitate 22.07.2019, 23.07.2019, 27.07.2019, 28.07.2019, sunt rugați sa nu il consume. Clienții pot duce produsul la magazinele Lidl, acolo unde vor primi contravaloarea acestuia, chiar și fara bonul fiscal.…

- Lidl Romania, care are numeroase magazine si in Arges, informeaza ca retrage din magazine produsul „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g”. In urma unei analize efectuate de producator, a fost detectata la acest produs Salmonella. „Din motive ce țin de siguranța consumatorului, Lidl Romania a reacționat…

- "În urma unei analize efectuate de producator, a fost detectata Salmonella spp (/25g). Salmonella poate provoca afectiuni grave stomacale sau intestinale (Salmoneloza). Clientii care au cumparat acest produs, cu termenele de valabilitate mentionate mai sus, sunt rugati sa tina cont…

- Alerta de contaminare cu salmonella la Lidl! Puteti returna produsul. Lidl Romania a emis un comunicat de presa prin care informeaza clientii care au cumparat un anumit produs din magazinele lor sa il aduca inapoi. Produsul respectiv este suspect de infectie cu salmonella, iar cei care il consuma se…

- "Lidl Romania va informeaza cu privire la rechemarea și returnarea produsului „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g “. București, Romania, 04 Iulie 2019. SC GOODIES MEAT PRODUCTION S.R.L recheama preventiv produsul „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g“ cu termenele de valabilitate: 22.07.2019, 23.07.2019,…