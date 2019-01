Lidl face angajari masive în zona Moldovei. Ce salarii și beneficii extrasalariale oferă retailerul Pentru a ocupa joburile nou create, retailerul cauta 139 de oameni, pe care sa ii angajeze pe pozitiile de lucrator in depozit (in echipele de intrare marfa, pregatire si iesire marfa) si stivuitorist. Salariile de pornire pe care retailerul le ofera viitorilor angajati sunt de 3.050 lei brut pentru jobul de lucrator in depozit si 3.480 lei brut pentru cel de stivuitorist. Aceste salarii vor creste odata cu vechimea in companie. Pe langa salarii, angajat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

