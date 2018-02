Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul online evoMAG organizeaza cel mai mare eveniment de reduceri din aceasta iarna, Winter Black Friday, in perioada 16 - 25 februarie, anticipand o crestere a vanzarilor cu 30%, a anuntat compania. Peste 18.000 de produse, din toate categoriile listate în site, vor beneficia de cele mai…

- Dat in urmarire internationala, Radu Mazare primește o lovitura chiar din țara in care s-a refugiat. Potrivit unui oficial, fostul primar NU a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase.Consulul general onorific la Bucuresti spune ca Ministerul de Externe din Madagascar a cerut oficial…

- Seria cuprinde 4 DVD-uri cu cele mai indragite spectacole de opera pentru copii! Din 21 februarie ai DVD-ul cu spectacolul Hansel si Gratel, un basm musical dupa celebra poveste scrisa de Fratii Grimm. Vezi pe DVD un spectacol magic pentru toate varstele! Muzica, balet, culoare, decoruri magice ……

- Banca Transilvania a obtinut un profit net de 1,186 miliarde de roni, în 2017, în scadere cu 3,46%, iar cel al grupului Financiar Banca Transilvania a fost de 1,242 miliarde de roni, mai mic cu 2,74% decât cel din 2016, potrivit datelor bancii transmise Bursei de la Bucuresti. …

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, iși aduce fetița de un an și șase luni la București pentru ca ”nu mai poate de dorul ei”, iar micuța sufera și ea ”dupa mami”, fiind foarte fericita cand o vede. ”Am o fetița de un an și șase luni. Am adoptat-o din spitalul meu, cand micuța avea o luna. Acum avem…

- Hotelul Semenic din Resita a fost scos la vanzare pe site-urile de imobiliare. ACTIVIMOB ROMANIA, societatea din Bucuresti care vinde proprietatea, cere de 1.900.000 de euro pe hotelul din centrul Resitei.

- Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a fost primit, astazi, de premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoriei. Intalnirea s-a incheiat dupa aproximativ o ora, noteaza Agerpres. Ambasadorul Hans Klemm a venit luni, in jurul orei 10,00, la sediul Guvernului, unde a avut o intalnire de aproximativ…

- Prof. univ. dr. Eufrosina Otlacan este autoarea carții “Matematica în România. Profesorii noștri – modele de viața”, aparuta la Editura Ars Docendi-Universitatea din București, în anul 2017. Autoarea este membra în Comitetul Român de Istoria…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Gorj va organiza joi, 1 februarie, la Sala „Constantin Brancusi" a Palatului Parlamentului din Bucuresti, expozitia internationala de arta plastica int...

- Grupul Electrica a realizat, anul trecut, investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei, iar pentru 2018 operatorii de distributie din cadrul grupului si-au asumat un plan record de investitii, in valoare de 900 milioane de lei. Conform unui comunicat…

- Publicația franceza "Le Figaro" a scris ca "in ciuda avertismentelor de la Bruxelles, Liviu Dragnea, liderul PSD urmarit de justitie pentru coruptie, isi continua cruciada impotriva judecatorilor"."Executivul condus de Viorica Dancila, prima femeie premier in Romania, nu poate pune capat instabilitatii…

- "Am avut niste discutii ieri, unele telefonice, alti colegi au venit la Bucuresti si parerea cvasiunanima, cu care si eu am fost de acord, a fost ca ne-am grabi daca azi am discuta ministri si am stabilit de ieri ca nu discutam ministere si ministri. Am inceput de ieri discutii despre programul de guvernare",…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press, preluata de mai multe publicatii din lume. Euronews transmite in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti, informeaza news.ro. Estimarea AP este mult mai…

- Euronews a transmis in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti. Mii de oameni din toata tara s-au strans sambata in Piata Universitatii din Bucuresti la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale. La Universitate…

- Peste 30.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press, preluata de mai multe publicatii din lume. Euronews transmite in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti.

- Fostul senator UDMR a lansat pe Facebook o chemare la mitingul de sambata din Capitala, anuntand inchirierea unui autobuz. "Pe 20 ianuarie, la Bucuresti, la miting. Nori negri se aduna: premierul desemnat a declarat ca sprijina total contrareforma din justitie. Pe 20 ianuarie sa aparam cat mai multi…

- La inceputul lunii martie, la Sala Palatului din Bucuresti, va avea loc un concert in memoria regretatei Madalina Manole, care s-a sinucis in urma cu opt ani, chiar in ziua cand implinea varsta de 43 de ani.

- De la un cabinet aflat la parterul unui bloc, cu doua scaune si aspiratia de a înfrumuseta zâmbete, tinerii medici stomatologi Klodian si Monica Hazizi au ajuns la o clinica integrata tip boutique, Denttaglio Clinic, orientata pe stomatologia digitala. Firma are afaceri de 200.000 de…

- ♦ Lantul de supermarketuri si magazine de proximitate Mega Image detine doar in Bucuresti 430 dintre cele aproape 600 de unitati, acoperind astfel toate cartierele dormitor, zonele de birouri si chiar si dezvoltarile rezidentiale noi ♦ Retailerul care a devenit cel mai important chirias de la parterul…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP."Plec cu fruntea sus", a declarat Mihai Tudose, 50 de ani,…

- Sora a mai sustinut doua conferinte la TNB, iar acum, la varsta de 101 ani, a optat pentru o intalnire inedita. Conferinta va incepe cu proiectia, in premiera, a unui film, un portret-documentar cu o durata de 45 minute, urmata de un dialog cu publicul. Conferinta „101. Dialog cu Mihai Sora"…

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei. Ce a insemnat Regele Mihai pentru romani. „Al doilea tata”, a raspuns un barbat…

- 33 de sedinte CLM – 12 ordinare si 21 extraordinare – si 520 de hotarari adoptate. Acestea sunt principalele coordonate ale activitatii Consiliului Local Municipal din 2017. Potrivit primarului Gheorghe Falca, cele mai multe dintre hotararile adoptate – 136 – au legatura cu patrimoniul, 51 cu resursele…

- In acest sens pe pagina Grupului de Investigații Politice a fost postat un scurt colaj, care ii infațișeaza in fotografii, in ordine pe polițistul pedofil, șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu și pe premierul Mihai Tudose. Ei au fost descriși, dupa cum urmeaza: "Pedofilul, protectorul…

- Potrivit unui comunicat de presa al MAE, reuniunea a prilejuit un schimb constructiv de opinii asupra modalitatilor concrete de intensificare si diversificare a cooperarii Romaniei si Uniunii Europene cu statele arabe, precum și asupra temelor de actualitate, cu accent pe situatia de securitate din…

- Un grup de patru persoane pleaca miercuri, 10 ianuarie, pe jos, de la Monumentul Memorandistilor din Cluj spre Bucuresti, intr-un mars de 11 zile, ca sa ajunga la protestul din 20 ianuarie privind modificarile aduse legilor justitiei.

- Retailerul belgian Mega Image, al doilea cel mai extins jucator din comertul local, a incheiat 2017 cu un total de 596 de magazine, luna decembrie fiind cea mai activa in portofoliul retelei prin inaugurarea a 21 de noi unitati in Bucuresti, Cluj, Brasov, Giurgiu si Targoviste. „Anul 2017…

- Brandul turcesc de moda pentru barbati Altinyildiz Classics (AC&CO) a intrat pe piata romaneasca cu doua magazine in Bucuresti. Retailerul tintesteste in urmatorii trei ani sa ajunga la o retea locala compusa din 15 magazine, in orasele mari ale tarii. 0 0 0 0 0 0

- Romulus Barbescu, primarul comunei Bautar, paseste cu dreptul in 2018, dupa ce la sfarsitul anului trecut semna, cu Ministerul Dezvoltarii, doua contracte importante, in valoare de 49.937.049 de lei. Unul dintre ele, in suma de 27,041,285, vizeaza introducerea retelelor de canalizare in satele Bucova,…

- Retailerul austriac de mobila si decoratiuni kika a deschis pe 27 decembrie cel de-al doilea magazin din Romania, in zona comerciala din Theodor Pallady. Investitia in noul magazin care se intinde pe o suprafata de 12.000 mp a fost de 14 milioane de euro.

- Retailerul austriac de mobila și decorațiuni kika anunța deschiderea celui de-al doilea magazine de pe piața locala, pe 27 decembrie, in zona comerciala din Theodor Pallady, in urma unei investiții de 14 milioane de euro. kika a intrat pe piața din România în urmă cu 9 ani, când…

- Internationala romana Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii in 2016, a fost nominalizata la titlul de cel mai bun inter stanga al anului 2017, in ancheta realizata de portalul Handball Planet. Contracandidatele Cristinei Neagu sunt olandeza Lois Abbingh, de la Issy Paris Hand, fosta jucatoare…

- Internationala romana Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii in 2016, a fost nominalizata la titlul de cel mai bun inter stanga al anului 2017, in ancheta realizata de portalul Handball Planet. Contracandidatele Cristinei Neagu sunt olandeza Lois Abbingh, de la Issy Paris Hand, fosta jucatoare…

- BBC, care a transmis imagini de la ceremonie, noteaza ca au fost prezenti la Bucuresti mai multi reprezentanti ai caselor regale din Europa, intre care Printul Charles, dar si fostul rege al Spaniei, Juan Carlos.Regele Mihai este tinut minte ca fiind cel care a decis in august 1944 sa treaca…

- Cu titlul "Oroare la Bucuresti", cotidianul Corriere della Sera a publicat imaginile teribile surprinse la metrou de camerele video de supraveghere, marti seara, iar tabloidul Daily Mail scrie ca politia a arestat o femeie in varsta de 36 de ani care ar fi impins o chelnerita pe sinele de tren."Alina…

- Ministrul adjunct de externe al Turciei, Ahmet Yildiz, va fi prezent in Bucuresti, sambata, pentru a aduce un ultim omagiu regelui Mihai I al Romaniei. Potrivit unui comunicat al Ambasadei T...

- Chiriile pentru birourile din principalii poli de business ai Capitalei au ajuns la un nivel mai echilibrat decat in trecut, iar la inceputul lui 2018 se observa o apropiere si mai mare intre limitele inferioare ale chiriilor, consultantii imobiliari mizand pe continuarea tendintei de egalizare…

- Deputatul PSD de Vrancea, Angel Tilvar, președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Portugheza din Parlamentul Romaniei, a avut, ieri, o intrevedere cu ES Fernando Teles Fazendeiro, ambasadorul Republicii Portugheze la București. In cadrul intrevederii, a fost apreciata dinamica pozitiva…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat luni ca solicitarea venita din partea Grupului de state impotriva coruptiei (GRECO) este doar ultimul dintr-o serie de mesaje transmise majoritatii guvernamentale de la Bucuresti in legatura cu modificarile aduse legilor justitiei.”Dupa pozitia Departamentului…

- Presa internationala scrie despre manifestatiile impotriva Guvernului si a modificarii legilor justitiei care au avut loc duminica seara in Piata Victoriei din capitala si in mai multe orase.“Mii de romani protesteaza la Bucuresti fata de modificarile propuse ale legilor justitiei”, scrie…

- Agenda de discuții a cuprins un dialog pe tema securitații energetice, a evoluțiilor din Balcanii de Vest, in contextul procesului de extindere al Uniunii Europene, precum și aspecte privind viitorul Europei. In intervenția sa, secretarul de stat George Ciamba a aratat ca, pentru Romania,…

- Presa internaționala a scris despre protestele care au avut loc in București, dupa ce primaria a decis sa organizeze un targ de Craciun in Piața Victoriei, „locul manifestațiilor anticorupție”, dupa cum noteaza Reuters. In urma acestor proteste, Gabriela Firea a decis sa mute targul , afirmand ca evenimentul…

- Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/1-decembrie-proteste-anuntate-la-arcul-de-triumf-de-ziua-nationala-organizatorii-vor-sa-i-huiduie-pe-politicieni_390466.html#ixzz4zxU9mTAg

- Pe 4 decembrie, de la ora 19.00, la Sala Studio a Teatrului National din Bucuresti, artistul Grigore Lese va sustine un concert extraordinar de Sarbatori, "Asteptand Craciunul". Interpretul va prezenta colinde stravechi, pastrate peste generatii: colinde de gazda, de june, de fata, de petit, de dragoste,…

- Retailerul de mobila IKEA va deschide pana la sfarsitul verii anului 2018 al doilea magazin din Bucuresti, care va fi situat pe bulevardul Theodor Pallady. Investitia totala este de aproape 90 de milioane de euro, iar noul magazin va genera peste 300 de noi locuri de munca. Noul magazin…

- The Associated Press si Washington Post au scris despre protestele ce din România, mentionând ca românii sunt nemultumiti de activitatea partidului de guvernamânt, pe care l-au numit ”ciuma rosie”. ”Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele…

- Organizatorul concursului este Societatea ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, cladirea IRIDE 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/3765/1991, Cod Unic de Inre26gistrare 1599030, cod IBAN nr.RO27BRDE450SV00984074500, deschis la BRD – GSG…

- Presa internationala scrie, duminica seara, despre protestele de la Bucuresti si din tara fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. Zeci de mii de romani s-au strans la Bucuresti si in alte orase din Romania, duminica, pentru a protesta fata de aceste modificari, anunta agentia Reuters…

- In lume traiesc in prezent 285 milioane de nevazatori, afectați puternic de reducerea capacitații de percepție, orientare și mobilitate. In sprijinul acestora, Universitatea Politehnica din...

- Retailerul suedez IKEA a anunțat ca va incepe, saptamana viitoare, construcția la magazinul din Bulevardul Theodor Pallady, al doilea de pe piața din Romania. Magazinul IKEA Pallady va avea o suprafață de 37.000 de metri pătrați și va fi cel mai mare din sud-estul Europei. …