- Horoscop 19-25 martie Mihai Voropchievici: Berbec: O saptamana cu porniri explozive Taur: Sa se mai relaxeze un pic Gemeni: Saptamana de protecție divina Rac: Saptamana de comunicare Leu: Divinitatea i-a rezervat raspunsuri Fecioara: Ieșiți din barlog, scoteți-va…

- In cazul lipsei rovinietei valabile, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se va prescrie in termen de 4 luni de la data savarșirii faptei. Masura va fi introdusa de Legea nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea art. 9 din OG nr. 15/2002, act normativ in vigoare din 14 septembrie 2018.…

- Ramane cum am stabilit: nimeni nu știe exact numarul cluburile cu drept de vot la alegerile pentru șefia FRF din 18 aprilie! MTS nu a stabilit numarul membrilor cu drept de vot la alegerile pentru președinția FRF din 2018. ”In urma solicitarii dumneavoastra, va transmitem urmatoarele informații: Ministerul…

- Optimism in scadere la conducerile companiilor din Romania Directorii companiilor din România au din ce în ce mai putina încredere în perspectivele de crestere a veniturilor organizatiilor lor în urmatorii ani, potrivit unui studiu publicat azi de PricewaterhouseCoopers…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Alianta Nord-Atlantica ca nu a sprijinit campania Ankarei impotriva militantilor kurzi din nord Siriei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Mihai Voropchievici și Lidia Fecioru au explicat la "Adevaruri ascunse" motivele pentru care anumite suflete se atrag. Exista anumite compatibilitați care fac ca doi oameni sa se simta comfo...

- Lidia Fecioru susține ca sistemul imunitar are nevoie de anumite alimente, iar cele mai puternice, cele care lupta impotriva microbilor și a virusurilor sunt ceapa și mierea. Citeste si Lidia Fecioru despre bolile aduse de tristete: "Lipsa bucuriei duce la diabet" Lidia a dezvaluit…

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 6 luni si se pare ca va avea o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde…

- Maximum doua luni pentru comunicarea contraventiei referitoare la lipsa rovinietei Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri…

- Inspectorii judiciari s-au confruntat anul trecut cu "o avalansa de sesizari" la adresa procurorilor, crescand numarul sesizarilor vizandu-i pe procurorii din structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie, dar si incidenta "reflectarii negative in mass-media privind diverse aspecte ale activitatii…

- Deputatul Marcel Ciolacu a anuntat, zilele trecute, ca Ministerul Transporturilor a demarat licitatia pentru studiul de fezabilitate al proiectului privind construcția centurii de este a municipiului Buzau. Practic, este primul pas important de 11 ani incoace in derularea proiectului, 2007 fiind anul…

- Cele mai intalnite: tristețea, frica, deznadejdea, gelozia, neincrederea, suspiciunea. Sunt cele mai grele. "Daca ne uitam la frica, neincrederea, gelozia este legata de ficat, pancreas și suprarenale. Rinichi au partea cu neincrederea. Lipsa bucuriei duce la diabet zaharat. Frica de a scapa…

- Consiliul Județean (CJ) Brașov, a fost amendat de Poliția Sacele pentru pentru modul in care s-a ocupat de deszapezirea drumului județean DJ 103 A Brașov – Tarlungeni, pe care il are in administrare. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov, Gabriela Dinu, amenda…

- Dupa relația cu Liviu Varciu, Nicoleta Nuca nu a aparut la brațul niciunul barbat, deși declara de fiecare data cand era intrebata ca este intr-o relație. Recent, Nicoleta Nuca ne-a facut cunoștința cu noi noul ei iubit. Zilele trecute, la petrecerea Radio Zu, Nicoleta Nuca nu a mai venit singura, ci…

- De exemplu, bambusul, o planta excelenta in feng shui, poate fi de rau augur daca in locul in care este pozitionat "se lupta" sa supravietuiasca. Iar o planta care nu are o puternica semnificatie in feng shui sa fie vibranta, "vie" si sa iti aduca o stare de bine. Feng shui: Plante de apartament…

- La aceasta ora, Ploiestiul este cuprins de viscol puternic, temperaturile resimtite fiind de minus 17 grade. Valul de frig va persista in zilele urmatoare, pe 1 si 2 martie urmand sa se inregistreze valori de minus 22 de grade, inclusiv la Bucuresti unde vor fi minus 17 - minus 18 grade,…

- Andreea Mantea și-a filmat fiul in timp ce dansa și a facut totul public spre incantarea fanilor care au reacționat imediat și i-au spus vedetei ca David este foarte talentat. Andreea Mantea și David au petrecut weekend-ul impreuna și ca de fiecare data, cei doi s-au distrat pe cinste. „Antitalent!…

- Zilele acestea au ajuns la noi patologii diverse, dureri de burta, faringo-amigdalite, afectiuni respiratorii. O parte au mers la domiciliu cu recomandari, altii au ramas internati", a precizat dr. Tamara Rosu, medic-sef UPU si purtator de cuvant al unitatii medicale. Manifestarile care ar trebui sa…

- In urma investigațiilor anchetatorii au noi detalii in cazul cadavrului descoperit pe 14.02.2018 in raul Mureș, pe raza localitații Cisteiu de Mureș. Trupul aparține unei femei de 56 de ani, din Luduș, județul Mureș, care a fost data disparuta de la domiciliu inca din data de 5 ianuarie 2018.

- Spatioase, comode si pline de culoare – asa sint noile bijuterii pe patru roti prezentate la sfirsitul saptaminii trecute de studioul artistic Jaguar-Land Rover. Zilele usilor deschise au fost un prilej bun pentru impatimitii de masini de a vedea si testa unul dintre cele trei automobile mult rivnite…

- Zilele urmatoare vor aduce anotimpuri diferite de la o zona la alta. Vor fi ploi, ninsori, rafale puternice de vant, dar si destule momente insorite.De altfel, pana la ora 18 ramane in vigoare un cod galben de ninsori emis de ANM pentru 8 judete din tara. Citeste si: Procurorul general, demers…

- Elena Udrea spune ca nu a reușit sa iși termine cursurile de master din lipsa de timp dar și pentru ca nu se afla in starea de spirit necesara pentru a studia teologia. Fostul demnitar precizeaza și ca s-a inscris la cursuri din pasiune, pentru ca dorea sa invețe. Elena Udrea a precizat ca ii pare rau…

- Scaderile inregistrate pe bursele din lumea intreaga reprezinta o necunoscuta ale carei efecte le vom vedea in zilele urmatoare, dar un vine criza, sustine consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Adrian Vasilescu.

- Economistii Bancii Centrale Europene (BCE) apreciaza ca reducerea impozitelor pe companii in SUA ar putea eroda baza impozabila in Europa prin intensificarea competitiei globale pentru impozite mai...

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, în zilele urmatoare, temperaturile scad pâna la 5-6 grade, dar vor ramâne peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea menținându-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam în cazul unor schimbari bruște de temperatura.…

- Primarul Mihai Chirica a sustinut o conferinta de presa transmisa live pe Facebook si pe YouTube, anuntand proiectele de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local. Unul dintre proiecte se refera la amenajarea unui muzeu in incinta unei cladiri data de comunitatea evreilor Primariei Iasi. Imobilul…

- Ministrul propus pentru Educatie, Valentin Popa, "nu este un necunoscut, fiind rectorul unei universitati, si, pentru a fi protejat, a devenit membru de partid", a declarat duminica liderul PSD Suceava, deputatul Ioan Stan, citat de Agerpres.

- Lidia Fecioru a prezentat, sambata, la ”Adevaruri ascunse”, un leac pentru ficat și pentru detoxifierea intestinului gros. Se ia o ceapa și se cresteaza in forma de cruce, pana la jumatate. Ceapa se pune intr-un vas, peste care se toarna ceai, de orice fel. Conținutul se bea pe parcursul unei zile,…

- Delia Matache este una dintre cele mai indragite artiste de la noi, insa puțini știu despre calea pe care a ales sa o urmeze tatal sau, in urma cu peste 10 ani. Familia Deliei nu a fost niciodata un subiect tabu pentru artista și de multe ori a vorbit despre mama sa, Gina Matache, cantareața de muzica…

- Companiile Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei, intrucat formeaza monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic, a declarat joi miliardarul ungaro-american George Soros, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, relateaza site-ul BBC News.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii din județul Karditsa au anunțat organizarea unei blocade cu tractoare și mașini agricole pentru data de 24 ianuarie 2018, in intersecția ...

- Toti salariatii din Romania au dreptul, in fiecare an, la un numar minim de zile de concediu de odihna, in conformitate cu legislatia in vigoare. Concediul de odihna este platit de angajator, iar salariatii nu pot renunta, in niciun fel, la acesta. Concediul de odihna este unul dintre concediile la…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 15.01.2018 ORA 08 – 16.01.2018 ORA 08 Vremea va fi rece, local geroasa dimineața și noaptea Post-ul METEO: Incepem saptamana cu temperaturi maxime negative apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Incepe sa functioneze institutia Avocatul Copilului Foto: pixabay.com. Începe sa functioneze institutia Avocatul Copilului, creata la solicitarea Comitetului ONU pentru drepturile copiilor. Zilele trecute, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea de reglementare a functionarii…

- "Pentru detoxifierea corpului se ia o ceapa tocata marunt și puțin usturoi pisat. Se amesteca in cantitate egala, se pune 1 minut in apa fierbinte, apoi se pune in tifon și se lipește in mijlocul talpii. Se lasa peste noapte cu un ciorap deasupra. Dimineața vedem ca amestecul este maroniu, ceea ce…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- In varsta de 34 de ani, fotbalistul sucevean Lucian Goian are parte de un sezon foarte bun in prima liga din India, acolo unde evolueaza la echipa Mumbai City FC. Zilele trecute, in etapa a opta din Indian Super League, echipa lui Lucian Goian a reusit sa se impuna cu scorul de 4 – 0, intr-un ...

- Indiferent cat de mult sau nu crezi in ceea ce spun astrologii sau numerologii cu siguranța ai și tu anumite superstiții sau cel puțin ai auzit de ele. Am stat și am vorbit cu unii dintre cei mai cunoscuți astrologi, numerologi și bioenergeticieni din Romania pentru a va prezenta o lista de…

- Horoscop chinezesc 2018. Anul cainelui de pamant! Vor fi multe schimbari. ”Eu vad anul cainelui ca pe unul al schimbarilor, unul uracios. (...) Va fi un an greuț”, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, sambata, la emisiunea Adevaruri ascunse, Numerologii vad 2018 ca pe un an bun, insa,…

- Sfatul pentru cei cu cifra destinului 1 pentru anul viitor este sa nu se increada prea mult in prietenii si sa nu dea bani cu imprumut. Cei cu cifra de destin 4 au un an benefic. Sunt persoane harnice, muncitoare, iar anul 2018, an cu cifra 2, vine cu oportunitati extraordinare. Noul…

- Politistii romani si cei bulgari desfasoara, in zilele de 26 si 29 decembrie, activitati comune in zona frontierei, pentru salvarea de vieti omenesti si siguranta traficului rutier. Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis, marti, Agerpres, acest tip de activitati "in oglinda" intre politiile celor…

- Lidia Fecioru a afirmat, la o emisiune TV din 24 decembrie, ca prefera brazii naturali in locul celor artificiali. “Nu simți aceeași energie daca e artificial. Bradul natural vine cu energie, chiar daca se usuca, energiile se pastreaza (…) Nu conteaza cat de mare e. Oriunde il pui e la fel. De multe…

- Anunțul facut de Poliția Romana in prag de sarbatori. Inspectorul General al Poliției Romane a declarat ca in perioada sarbatorilor de iarna s-au luat masuri importante in ceea ce privește traficul. Inspectorul General al Poliției Romane a vorbit astazi despre traficul aglomerat din perioada sarbatorilor…

- Vremea va fi anormal de rece in urmatoarele zile, avertizeaza meteorologii. Ne așteapta temperaturi negative in toate regiunile țarii, cu pana la minus 11 grade Celsius. Cea mai mare parte a tarii va fi ferita de ninsori si viscol in zilele urmatoare. Aceste fenomene vor aparea in special pe la munte…

- Au navalit organele peste chirurgul Mihai Lucan, seful catedrei de urologie de la Universitatea de Medicina Iuliu Hatieganu, din Cluj. Presa aplauda, normal. E bine, e din ce in ce mai bine. Zilele trecute, domnul Tolontan ii explica unei somitati de talia Monicai Pop ca a avut el dreptate in legatura…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a anunțat trimiterea in judecata a doi afaceriști in domeniul salilor cu aparate de joc tip slot-machine, „pacanele", cum mai sunt cunoscute acestea. Este vorba de o sala de jocuri care a funcționat la Horodnic de Sus, unde existau trei ...

- Angajații instituțiilor publice vor avea libere zilele de 27, 28 și 29 decembrie 2017, se arata intr-un proiect pregatit de Guvernul Tudose. Potrivit documentului, pentru zilele stabilite ca libere, institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in zilele de 6, 13 și 20…