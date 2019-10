Lidia Fecioru şi Mihai Voropchievici, despre cele cinci legi ale karmei care pot schimba viaţa Prima dintre ele este sinceritatea. „Adevarul oricum iese la suprafața, dar atunci cand iese, il platești foarte scump". A doua lege se refera la faptul ca in fiecare zi trebuie sa invațam ceva nou. „E bine sa descoperi, ce mai e nou". A treia lege spune sa fii recunoscator pentru ceea ce ai in prezent. Daca vei avea mai mult, nu inseamna ca vei fi mai fericit, scrie Antena 3. A patra lege spune ca nu te concentrezi doar pe tine. Nu ești buricul societații. A cincea lege se refera la faptul ca trebuie sa iți folosești toate simțurile. Simțul inseamna instinct. Pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul acestei saptamani, jandarmii maramureseni participa la activitatea de donare de sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Baia Mare. Azi dimineata, un numar mare de jandarmi au raspuns prezent acestei activitati. Constienti de importanta pe care o are o astfel de initiativa, jandarmii doresc…

- Andreea Balan, Aurelian Temișan, Cristi Iacob și Ozana Barabancea nu ar da in veci rolul de jurat la “Te cunosc de undeva!” pe cel de concurent. Toți sunt conștienți de munca titanica pe care o depun artiștii pentru a se apropia cat mai bine de personajul indicat de ruleta. Scena transformarilor nu…

- Aflat la filmari pentru cel de-al saptelea sezon iUmor, emisiune care va fi difuzata in aceasta toamna, la Antena 1, prezentatorul show-ului, Dan Badea a vorbit despre modul in care i s-a schimbat viata de la venirea pe lume a micutului sau, Arias Dan Ioan.

- Ana Maria Vitelaru si-a pierdut ambele picioare inca de cand avea 17 ani, dar asta nu a impiedicat-o sa devina o mare castigatoare. La 36 de ani, romanca este multipla campioana a Italiei la hand bike, are o sumedenie de medalii la competitiile importante internationale si va reprezenta aceasta tara…

- Mirela Vaida revine pe micile ecrane, din aceasta toamna, dupa o perioada in care si-a dedicat timpul cresterii celor trei copii ai sai. Ea va prezenta emisiunea "Acces Direct", la Antena 1, dupa ce Simona Gherghe a anunțat ca renunța definitiv la emisiune. „Am primit cu surprindere si bucurie propunerea…

- Vladimir Beliș, fostul director al IML, a vorbit in exclusivitate, la Sinteza Zilei, de la Antena 3, despre mersul anchetei in cazul Caracal. Beliș susține ca Alexandra Maceșanu ar putea fi in viața și vine cu argumente pentru a-și susține spusele.

- Liviu Varciu a marturisit ca iși dorește sa devina din nou tatic. Artistul are doua fete. La emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, Liviu Varciu a marturisit ca nu exclude posibilitatea de a avea al treilea copil. "Nu ma opresc, vreau sa mai fac un copil. Daca e fata inseamna ca Dumnezeu chiar are…

- Marinela Debu este pacienta cu hepatita si presedinta Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania. Organizatia pe care o conduce deruleaza, de cativa ani, impreuna cu medicii specialisti, campanii de constientizare si de diagnosticare a hepatitelor. Care sunt rezultatele?