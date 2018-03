Stiri pe aceeasi tema

- Demonstratii de olarit, tesut, incondeiere de oua, pictura de icoane pe sticla si pe lemn se numara printre manifestarile ce vor fi prezentate la targul traditional de Paste gazduit luni la noul...

- A devenit o traditie pentru membrii clubului offroad GTC Motorsport sa organizeze caravane umanitare spre satele izolate din judetul Buzau, in preajma marilor sarbatori crestine. Anul acesta, Umanitara de Paste a ajuns in Nehoiu, Gura Teghii si Braesti, unde cei peste 90 de participanti au impartit…

- Crescatorii de animale au anuntat ca anul acesta miei sunt mai scumpi si mai mici pentru masa de Paste. Pentru ca iarna a fost mai lunga si sarbatorile pascale vin mult mai devreme, animalele nu au avut timp sa creasca.

- Incepand de sambata, 31 martie, elevii din toate ciclurile școlare au vacanța. Este vorba despre vacanța de Paște, care va dura pana pe 10 aprilie. Saptamanii de vacanța i se adauga și ziua de vineri, 30 martie, Vinerea Mare, care a fost declarata zi libera. Cursurile vor incepe pe data de 11 aprilie,…

- Guvernul ar urma sa discute in sedinta de joi o Ordonanta de Urgenta care vizeaza mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. Tot in sedinta de joi a…

- Produsele de calitate, dar mai ales preturile mai mici i-au convins pe severineni sa mearga la cumparaturi pentru Paste peste hotare, in Serbia. Marea majoritate a produselor alimentare sarbesti sunt cu 10-20% mai ieftine decat in magazinele din Drobeta-Turnu Severin.

- Nu mai e mult pana la Paște și dupa o perioada lunga de post, masa romanilor se va umple din nou de preparate cu carne, oua și produse lactate. Cu toate astea, ar trebui sa fim cumpatați, spun specialiștii.

- Salariatii Complexului Energetic Oltenia vor primi in urmatoarele luni doua prime, cea de Paste si cea de combustibil. In buzunarele minerilor si energeticienilor va ajunge doar una, asta pentru ca prima de Paste se impoziteaza cu 45%. P...

- LEACUL ZILEI: Alimentul romanilor care iti poate salva viata. Ai nevoie de doar un kilogram, apa si foc Lidia Fecioru a prezentat la ”Adevaruri ascunse” un leac pentru ficat și rinichi, dar care imbunatațește și calitatea sangelui. LEACUL ZILEI. „Se ia un kilogram de cartofi, se curața, se pune intr-o…

- Programul „Saptamanii porților deschise la UAB”, incepe in data de 26 martie la Universitatea din Alba Iulia. Timp de o saptamana sunt organizate diferite activitați la care sunt așteptați sa participe toți cei interesați de conceptul educațional „Școala altfel”. Și-au anunțat participarea numeroase…

- Iți recomand sa incepi cu curațenia, pentru ca astfel o vei face pe indelete, fara sa te obosești. Lasa cumparaturile și preparatele specifice mesei de Paște, pe final. Curața geamurile cu oțet, lamaie și hartie Pentru a curața toate geamurile, unui apartament cu 3 camere, ai nevoie…

- LEACUL ZILEI. "Se ia un kilogram de cartofi, se curața, se pune intr-o cratița, se toarna șase litri de apa și se pun la foc. Se fierb la foc atat de mic, incat trebuie ținuți patru ore. Dupa se lasa un pic și nu scoatem cartofii, nici apa nu o aruncam. Lasam acolo sa se raceasca, deasupra se va…

- Sarbatorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar gospodinele se gandesc deja la meniul de Paște. Printre toate bunatațile care se vor afla pe masa romanilor, drobul nu trebuie sa lipseasca.

- Biblioteca Liviu Rebreanu din Municipiul Aiud gazduiește in preajma sarbatorilor de Paști un concurs de incondeiat oua, la care vor participa elevi de pe raza orașului. Marți, a fost randul elevilor clasei a II-a de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” insoțiți de doamna profesor Margareta Pașca,…

- Cristian Dolofan este unul dintre cei mai mari afa-ceristi argeseni. Tanarul argesean se afla la condu-cerea unei afaceri de real succes, asa cum este Dolo Trans Olimp, o afacere in care investeste constant nu doar timp, ci si bani. Numai ca, afaceristul argesean are si o alta mare pasiune, si anume…

- Cunoscutul istoric Ion Negrei nu s-a aflat mult timp in politica, dar a reușit sa ramana un exemplu pentru mulți dintre demnitarii noștri. Fiind un intelectual veritabil, a aparat intotdeauna valorile și tradițiile naționale, demonstrand verticalitate chiar și in situațiile cand era nevoit sa mearga…

- ”Aveți nevoie de 7 lamai, 7 caței de usturoi, 500 de grame de miere de albine, 250 de grame de grau incolțit, 300 de grame de miez de nuca. Toate acestea se amesteca in blender, lasand deoparte trei dintre lamai, de la care folosim doar zeama. Cantitatea se pune intr-un vas steril, nu umblam cu metal…

- AVX Electronics Sensing and Control SRL angajeaza operator SMT Locatia noastra: Remetea Mare/Timis AVX Electronics este o companie americana cu peste 30 de ani experienta in industria Automotive Compania noastra isi desfasoara activitatea in Romania din 2012, in prezent avem…

- Gusturile romanilor in materie de vacante Pascale s-au schimbat destul de mult in ultimul an, potrivit unui studiu bazat pe cautarile efectuate de acestia in functie de costuri si durata calatoriei.

- Lidia Fecioru susține ca sistemul imunitar are nevoie de anumite alimente, iar cele mai puternice, cele care lupta impotriva microbilor și a virusurilor sunt ceapa și mierea. Citeste si Lidia Fecioru despre bolile aduse de tristete: "Lipsa bucuriei duce la diabet" Lidia a dezvaluit…

- Cetațenii orașului Targu Jiu cu un venit mai mic de 400 de lei net lunar poate primi tichete sociale cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Aceștia pot depune cererile incepand cu data de 15 martie la Direcția de Protecție Sociala din cadrul Primariei Municipiului Targu Jiu. „Anunțam ca, pana pe data…

- Ovidiu Hațegan a fost delegat de UEFA la partida din Europa League dintre RB Leipzig și Zenit Sankt Petersburg. RB Leipzig - Zenit Sankt Petersburg se joaca joi, de la 22:05, și poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport. Ovidiu Hațegan a mai arbitrat-o pe Leipzig in acest…

- Vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Codrut Olaru, a declarat miercuri ca avizul negativ dat in cazul propunerii ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA nu reprezinta o forma de solidaritate institutionala sau o dovada de subiectivism din partea membrilor Sectiei pentru procurori…

- Berbec Cheful de aventuri, veselia si dorinta de a te implica in relatii amoroase te va face remarcat in anturaj, din primele zile ale saptamanii. Insa vor aparea aspecte legate de sanatate si locul de munca destul de importante si urgent de rezolvat. Problemele de sanatate vechi pot fi readuse…

- Aproape ca nu trece o zi fara ca polițiștii de la frontierele din sudul țarii sa nu captureze insemnate cantitați de marfa contrafacuta – imbracaminte, incalțaminte, parfumuri și jucarii – , care ar urma sa ajunga pe piața neagra din Romania. Bișnițarii romani care-și fac stocul doar din bazarele din…

- Semințele de cedru reprezinta unul din cele mai valoroase alimente. Aceste semințe care se gasesc in magazinele naturiste trateaza chisturile ovariene și fibromatoza uterina, a spus Lidia Fecioru la emisiunea „Adevaruri ascunse”. Jumatate de kilogram de semințe de centru se amesteca cu doi…

- Vremea se va raci considerabil in acest sfarsit de saptamana, anunta Administratia Nationala de Meteorologie, precizand ca temperaturile vor atinge si -20 de grade Celsius in estul Transilvaniei. De asemenea, nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor.Vineri vremea…

- POVESTE TRISTA… Vremea Noua publica astazi un prim articol din cadrul campaniei de Paste. In editia de fata, va prezentam un caz absolut miscator: Mirela Munteanu, o tanara mama de 39 de ani, care a ramas singura dupa un divort greu, are cinci copii mici, dar se incapatineaza sa ii creasca singura,…

- Anton Anton, ministrul energiei, considera ca distribuirea a minim 90% din profiturile companiilor de stat sub forma de dividende "va eficientiza investitiile, va creste numarul de investitii". In opinia ministrului, "e vorba de circulatia banilor mai repede".

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta programul saptamanii in care trebuie sa anunte o propunere in legatura cu sefa DNA, dupa ce au aparut numeroase speculatii cu privire la felul in care va fi formulata aceasta propunere, inclusiv ideea unui vot in Parlament care sa dea greutate unei eventuale…

- Sorana Cirstea, locul 38 WTA, a invins-o, miercuri, cu scorul de 7-5, 6-4, pe belgianca Elise Mertens, locul 20 WTA, califcandu-se in optimile de finala ale Qatar Open, turneud e categorie Premier 5, scrie News.ro. Cirstea va da piept in acaesta faza cu spaniola Garbine Muguruza, locul 4 WTA, care conduce…

- "Se ia tinctura de propolis și se pun douazeci de picaturi in jumatate de pahar de lapte. Se bea seara, inainte de culcare. Este pentru a ne pune la punct pancreasul și tot ce inseamna tractul digestiv. De asemenea, e foarte bun pentru somn, pentru odihna. Daca suportam mai greu laptele, il putem…

- PROGNOZA SPECIALA REGIONALA Interval de valabilitate: 11 februarie, ora 06 – 12 februarie, ora 04 Fenomene vizate: intensificari ale vantului și precipitații predominant sub forma de ninsoare In intervalul menționat, pe arii restranse in sud-estul Moldovei, se vor semnala precipitații predominant sub…

- Printre invitații de seama de la petrecerea Grownups Awards, din Los Angeles, s-a numarat și celebra actrița Jane Seymour, in varsta de 66 de ani. Aceasta a defilat intr-o rochie superba, argintie, cu care a reușit sa intoarca privirile tuturor. Jane Seymour are 66 de ani Are deja 66 de ani, dar pare…

- Washington Wizards s-a aflat in mare forma si a castigat cu 111-102 meciul din deplasare cu Indiana Pacers, luni in campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), in care nu mai putin de opt jucatori ai sai au inscris peste 10 puncte. Cu cele 21 de puncte inscrise de Bradley…

- Orice creștin are și momente de cumpana in viața și se refugiaza in rugaciune. Rugaciunea de marți este una care te scapa de necazuri, fiind una extrem de puternica. Marturie stau mai multe opinii de la cei care i-au resimțit efectele. „M-a ajutat enorm!”, „E cu adevarat extraordinara!”, sunt numai…

- Ministrul Finanțelor a venit cu precizari suplimentare despre celebrul formular 600, într-o emisiune TV, fara a face însa lumina în chestiunile ramase neclare pentru românii cu activitați independente.

- Salata cu gust de hrean, frunze de susan și ridichi albe, care ajung sa cantareasca fiecare opt kilograme, sunt cateva dintre legumele coreene care cresc in Prahova. Acestea cresc in solarii speciale, ingrijite de Lee Song Su, un coreean care a dezvoltat o afacere prospera in Cocorastii Colt. Cele mai…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16:00 pana luni la ora 22:00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii. Incepand insa de duminica, de la ora 20:00, va…

- In vestul, nordul si centrul tarii, vineri, innorarile vor persista si vor cadea precipitatii, mai ales sub forma de ploaie - ziua si predominant ninsori noaptea. La munte va ninge. In restul teritoriului, cerul va fi variabil cu innorari si precipitatii slabe, insa pe arii mai restranse, indeosebi…

- Oamenii de stiinta din Singapore au descoperit ca iaurtul pe baza de broccoli previne si da rezultate in vindecarea cancerului de colon. Acest iaurt de calitate superioara distruge 75% din tumori si...

- La mijlocul saptamanii trecute a fost deplasarea de la Slatina, una de a carei importanța jucatoarele de la HCM Slobozia au fost conștiente. Drept urmare, totul a mers perfect, au invins cu 24-19 și au obținut 3 puncte mari. Din pacate, finalul saptamanii n-a mai fost pe placul lui Gheorghe Covaciu…

- Savanții de la Institutul Medical de Microbiologie de la Universitatea din Zurich au descoperit o forma de tuberculoza „multirezistenta” la imigranți de origine africana, informeaza prestigiosul site medical EurekAlert.

- "Acea apa de gura. Se gasește și la un litru. E foarte buna pentru dezintoxicarea organismului, sa ținem picioarele. Se toarna in lighean cu apa, daca ni se umfla picioarele, nu din cauza tensiunii, de stat foarte mult jos, aceasta apa ajuta de dezumflare, pentru ca are substanțe mentolate. Vindeca…

- Am putea spune ca legumele se impart in doua categorii și anume cele care conțin amidon ( cel mai bun exemplu fiind cartoful) și cele care nu au deloc amidon. Anumite legume iți pot oferi senzația de sațietate mult mai repede și o pot menține un timp mult mai indelungat, in felul acesta intr-un…

- Sarbatorile de iarna au adus pentru echipa pema electrotehnic Romania un cadou special: un spectacol de excepție, organizat in aer liber la care Moș Craciun și Craciunița au fost invitați de onoare, o lansare de single Denisa Moga, cadouri pentru cei mici, ceai și vin fiert, carnaciori și vata pe baț,…

- Potrivit unui comunicat al MJ, forma actuala a actului normativ s-a concretizat in urma mai multor intalniri intre reprezentantii ministerului, ai ANP si ai organizatiilor sindicale din sistemul administratiei penitenciare, modificarile fiind propuse in contextul punerii in aplicare a deciziei-pilot…

- Ingrosarea vaselor de sange inseamna tromboze, inseamna accidente ischemice si multe alte probleme. De aceea, Lidia Fecioru recomanda o atentie asupra sporita dar si un leac. Pentru acest leac, avem nevoie de cinci nuci pe care sa le amestecam cu o lingura de miere de tei, un varf de scortisoara…

- Mihaela și Mihai de la "Mireasa pentru fiul meu" au sarbatorit trecerea in Noul An asemenea majoritații tinerilor de varsta lor. Cei doi au ales sa petreaca intr-un club din Slatina, acolo unde au dansat, s-au distrat și au intampinat cum se cuvinte Anul Nou.