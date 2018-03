Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Mircea Negulescu a declarat, intr-un interviu pentru Revista Kamikaze, ca iși reproșeaza „increderea in oameni, lipsa de prevedere, lipsa de rezerva, lipsa instinctului de conservare, limbajul”.„Imi reproșez increderea in oameni, lipsa de prevedere, lipsa de rezerva, lipsa instinctului…

- Bolile cardiovasculare si depresia sint considerate maladiile secolului XXI. La nivel mondial, afectiunile inimii reprezinta principala cauza de deces. Femeile care sufera de depresie sint supuse unor riscuri mai mari de a dezvoltaboli de inima. Medicii demult cunosc faptul ca depresia este o maladie.…

- Potrivit specialiștilor Ariston Thermo Romania, in sezonul rece utilizatorii sunt inclinați sa faca o serie de greșeli care pot afecta modul de funcționare a echipamentului, scrie capital.ro Lipsa unei verificari atente a centralei si instalatiei termice este o greseala des intalnita. Revizia intregului…

- Autoritatile din Bistita-Nasaud vor sa monteze pe Drumul National 17, in mai multe localitati de pe Valea Bargaului, limitatoare de viteza in zona trecerilor de pietoni, ca urmare a accidentului care a avut loc in 5 ianuarie, in urma caruia au murit doi copii si alti patru au fost raniti, scrie Mediafax.…

- Privarea de somn afecteaza sute de mii de romini, care inghesuie tot mai multe activitati in 24 de ore. Potrivit studiilor, in ultimele sase decenii, durata medie a somnului de care avem parte in fiecare noapte a scazut cu una-doua ore. Iar efectele se vad pe termen lung. Lipsa odihnei poate duce de…

- „Legaturile Turciei cu SUA se afla la un punct foarte critic. Fie rezolvam acest lucru, fie ele se vor rupe complet... Vrem ca Statele Unite sa faca niste pasi concreti. Lipsa de incredere trebuie sa se incheie. Iar vina pentru aceasta lipsa de incredere o poarta Statele Unite....“ - avertiza ieri Mevlut…

- In urma cu 5 ani, Cezar Ouatu filma un videoclip spectaculos la melodia cu care a reprezentat Romania la Eurovision. Deși cadrele il aratau pe el sarind in gol de la peste 2000 de metri, adevarul este ca Cezar Ouatu nu a sarit cu parașuta. Invitat in studioul Libertatea.ro, contratenorul Cezar Ouatu…

- Platforma Romania 100 atrage atenția asupra faptului ca lipsa de fonduri din sistemul de educație va duce la incalcarea dreptului constituțional la educație al copiilor. Autoritațile locale nu au prevazuți banii pentru salariile profesorilor pentru ultimele trei luni ale anului iar inspectoratele școlare…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi un proiect de lege care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Astfel, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec…

- "In scoli sunt multe lucruri care nu se respecta si nu se actioneaza. In unitatile scolare exista o stare de delasare inadmisibila. Sunt profesori care trec pe holurile scolilor si vad elevii care se injura, se imbrancesc si nu au niciun fel de reactie, sa ii intrebe pe copii cine sunt, de la ce…

- O femeie din sat a surprins la timp hoții care incercau sa deschida ușa cu o ranga. Sateanca a avut noroc atunci, pentru ca nu era singura acasa. L-a strigat pe soțul sau, aflat in alta incapere a casei, iar hoții au fugit. Femeia a reușit sa-i vada atunci și sa-i recunoasca peste cateva zile, cand…

- India, unde locuieste a sasea parte din populatia lumii, se confrunta cu un val de cazuri de diabet la adulti si hipertensiune arteriala, care afecteaza atat populatia instarita, cat si pe cei saraci, se precizeaza intr-un studiu reprezentativ realizat pe un esantion de peste 1,3 milioane de persoane,…

- La Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" din Iasi, in cadrul Compartimentului de Transplant Renal a fost realizat zilele acestea primul transplant de rinichi din acest an. Primitorul a fost un tanar din judetul Iasi in varsta de 21 de ani, care a primit un rinichi de la mama sa, in varsta de 45 de ani.…

- Omul de afaceri Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane (AHK Romania), se plange ca patronii din Romania sunt afectati de lipsa de forta de munca, in timp ce milioane de romani lucreaza in strainatate.

- Ana Zdrite, medic rezident: „Venim in fiecare zi, vedem copiii. Il ascultam la inima, vedem cum este burta, pana cand reusim ca acesti copii sa plece acasa, sa plece acasa, fara sa mai fie nevoie sa aiba cateter, sa aiba tratament.” Simona Dumitru, medic rezident: „Azi sunt motivata ca acest copil a…

- "Asta e o poza din 12 februarie, anul trecut. Așa, motivaționala. Ma bucur ca s-a oprit ploaia ca e mai placut sa fii in strada pe ninsoare. Sa va imbracați gros", a scris pe Facebook Tudor Chirila. "Cred ca e important sa ne gandim ca vom avea o țara in care nu va mai conta daca copiii…

- “Președintele, saracul, nu e o formula academica corecta, a luat o decizie raționala și constituționala. Acoperit total de Constituție. Raționala, a preferat sa scurteze criza în loc sa o prelungeasca, probabil nu știu daca era mai bine. Nu are mijloace constituționale sa declanșeze direct…

- Stresul este una din afectiunile des intalnite in ziua de azi. Persoanele stresate si ingrijorate se imbolnavesc de ulcer, tinerii care nu au suficienta incredere in ei se confrunta cu acneea, iar cei care sunt nemultumiti de realizarile lor fac boli de ficat. Insa oamenii optimisti, increzatori,…

- Indiferent ca vorbim despre aromoterapie sau de tratamentele naturiste, plantele au numeroase beneficii asupra organismului uman. Astfel ca pot ajuta la ameliorarea anumitor probleme de sanatate pana la tratarea lor completa. Ayurvedicii folosesc plantele atat pentru psihic cat și pentru un fizic…

- Lipsa unui contract colectiv de munca si incetarea activitatii la Combinatul de Utilaj Greu din Iasi, mandria industriei comuniste, au dus spre un sfarsit inevitabil: disponibilizari masive. Conform unei instiintari facute de administratorul judiciar al debitoarei, Todor Ignatie, societatea urmeaza…

- Cu acronimul E-rare 3, proiectul este finantat de Comisia Europeana prin ERA-NET Co fund si coordonat de National Funding Agency for Research. „Bolile rare sunt boli care, conform definitiei Uniunii Europene, afecteaza mai putin de 5 din 10.000 de persoane. Exista 7.000 de boli rare distincte ce afecteaza…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au emis astazi mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare. Potrivit minutei instantei, se admite cererea formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Directia Nationala…

- Doi copii din satul Frumusica, Raionul Floresti, cu virstele de 7 și 10 ani, au fost declarați disparuți de bunica acestora in seara de 7 ianuarie curent. Oamenii legii au inceput imediat cautarile, insa minorii au revenit singuri acasa in dimineața de 8 ianuarie. In operațiunea de cautare a acestora…

- Previziuni 2018 Berbec Dragoste si cuplu Se prea poate ca 2017 sa fi fost destul de plin pe aceste planuri, dar nici anul urmator nu se va lasa mai prejos din acest punct de vedere. Se intrevad așadar schimbari mari la acest nivel, dar daca incerci sa le gestionezi cu ințelepciune, nimic nu…

- Un val de sinucideri a lovit Aradul in ultima perioada. Cinci persoane și-au pus capat zilelor in ultimele doua saptamani și, se pare, cauza principala a fost depresia. Acest lucru ne-a facut sa incercam sa aflam care sunt cauzele depresiei, cum se manifesta, dar și cum se poate trata. Psihologul Ana…

- CNMR ia atitudine. "Atitudinea anti romaneasca, nerespectarea culturii, limbii, istoriei și identitații poporului roman determina CNMR sa ia atitudine urmand a ataca in instanța funcționarea Partidului Civic Maghiar ca partid politic". "Ultima acțiune provocatoare la adresa statului roman…

- Ingrosarea vaselor de sange inseamna tromboze, inseamna accidente ischemice si multe alte probleme. De aceea, Lidia Fecioru recomanda o atentie asupra sporita dar si un leac. Pentru acest leac, avem nevoie de cinci nuci pe care sa le amestecam cu o lingura de miere de tei, un varf de scortisoara…

- De fapt, o lupoaica care da dovada de „lipsa crasa de bun simț și pregatire diplomatica”... "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor…

- Presedintele Frank-Walter Steinmeier a declarat luni ca Germania nu trebuie sa se ingrijoreze de lipsa unui guvern, in momentul in care tara se afla in continuare in impas la trei luni dupa alegerile legislative, relateaza AFP. "Necunoscutul nu trebuie sa ne sperie intotdeauna. Acest lucru este valabil…

- Obiceiurile de Craciun sunt in primul rand, legate de tradiționalele Colinde și de imbelșugata masa creștineasca. Intrarea in Sarbatoarea Craciunului s-a facut de fapt, chiar de la inceputul postului, prin pregatirea sufletului pentru intalnirea cu Dumnezeu și apoi cu minunatele colinde și imbelșugata…

- Am crescut cu concepția ca Sarbatorile de Iarna sunt unele dintre cele mai fericite momente ale anului, insa specialiștii spun ca nu este deloc așa. Pentru mulți oameni, mirajul feeric al Sarbatorilor constituie punctul de declanșare a episoadelor depresive. Tristețea apasatoare ii afecteaza in special…

- Luiza Radulescu Pintilie Cu siguranta nu e o intamplare ca Amalia Suruceanu – artist plastic din Campina – poarta prenumele celei care, de la un capat al lumii, e cunoscuta drept regina muzicii fado, muzica sufletului, a destinului,a emotiei in stare pura: Amalia Rodriquez. Si nici ca isi prelungeste…

- „Toata lumea isi pune intrebarea de ce copiii, pana intr-un an sau un an si ceva, au tumori. Cu ce a pacatuit acest copil atat de mic ca are o problema asa de grava? Este vorba despre informatii intrauterine. In momentul in care o mama ramane insarcinata, ea nu trebuie sa aiba nicio secunda o frica,…

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare pentru oamenii de afaceri, iar ultima propunere legislativa, referitoare la pedeapsa cu inchisoarea de la un an la 6 ani pentru neretinerea, neincasarea, re­ti­nerea…

- Sedentarismul, boala specfica modernitatii, creste exponential riscul aparitiei unor boli grave. Lipsa exercitiilor fizice determina atrofierea muschilor, scurtarea si slabirea acestora, cresterea susceptibilitatii la leziuni.

- Consiliul Superior al Magistraturii se alatura pozitiei exprimate de cele mai importante structuri de parchet din cadrul sistemului judiciar si critica dur modificarile propuse de Parlament pentru Legile Justitiei. Potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO, procurorii din cadrul CSM sustin ca…

- Un mjloc foarte recomandat pentru detoxifierea organismului este miscarea, exercitiul fizic. Chiar daca iei decizia de a manca natural si bio, toate toxinele care se acumuleaza in corp au nevoie sa fie eliminate.Stresul, chiar daca este de natura psihologica, se dovedeste a fi un factor care ne afecteaza…

- Un acord de principiu legat de o tranzitie asigurand pentru un timp limitat un statu-quo in relatiile cu Uniunea Europeana "este de acum urgent", estimeaza acest raport elaborat de influenta comisie ce reuneste deputati de toate orientarile. Ei insista asupra necesitatii unei tranzitii care…

- Depresia si violenta sunt nelipsite in preajma Sarbatorilor de Craciun. Lipsa banilor, alcoolul in exces, grija zilei de maine, dar mai ales singuratatea, sunt cateva dintre motivele pentru care serviciile de urgenta se aglomereaza cu pacienti, in special persoane trecute de 50 de ani, care au incercat…

- Viața parinților copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) inscriși in invațamantul de masa se complica, din cauza lipsei de logica in luarea unor decizii. In acest an, copiii au primit banii pentru masa doar pe luna septembrie, cu toate ca Legea educației le garanteaza dreptul la acest ajutor.…

- Micutii sunt dispusi la boli extrem de grave daca nu sunt tinuti tot timoul sub observatie. Lipsa de fier din corp e una dintre cauzele care pot duce la contactarea unor boli. Aceasta poate afecta dezvoltarea normala a micutului. De aceea, este important sa recunosti din vreme semnele, sa mergi la…

- La finalul lunii noiembrie, Petre Daea a declarat ca a analizat factorii care au generat scumpirea oualor din ultima perioada, considerand ca nu este normal ca oul achizitionat cu 50 de bani la poarta fermei sa ajunga pe raftul magazinelor la un pret dublu, de circa un leu. Oficialul a subliniat…

- "Astazi am avut o intalnire, dimineata, cu domnul ministru Bodog, cu toti factorii responsabili sau care ar fi trebuit sa fie responsabili in domeniul aprovizionarii cu medicamente a acestei tari. Eu raman la opinia mea ca nu toti sunt foarte responsabili si am convenit impreuna cu domnul ministru…

- Realizatorul emisiunii ”Sinteza Zilei” de la Antena 3, Mihai Gadea, i-a amintit maestrului Tudor Gheorghe: ”Am vazut ca pe dvs. și pe maestrul Beligan v-au injurat niște intelectuali ca nu l-ați susținut pe dl Iohannis și ca l-ați susținut pe Ponta”. Maestrul Tudor Gheorghe a raspuns: ”Eu…

- Ideea inceperii unei noi saptamani reuseste sa umbreasca adesea ultimele ore de weekend. Ziua de luni este considerata de majoritatea oamenilor ca fiind mai neplacuta si mai dificil de parcurs deoarece este asociata cu reluarea responsabilitatilor de serviciu sau cu reintalnirea cu stresul si termenele…

- Deputatul PMP de Mureș Marius Pașcan a criticat, sambata, intr-o declarație pentru Agerpres, absența reprezentanților politici ai minoritații maghiare de la manifestarile dedicate Zilei Naționale a Romaniei și considera ca este vorba de un gest care denota lipsa de respect. Acesta a precizat ca a fost…