Lidia Buble si Razvan Simion-Neatza s-au casatorit la sfarsitului anului trecut, iar acum au dat vestea cea mare! “Un bublisor mic!

Stiri pe aceeasi tema

- Ani la rand, pe langa emisiunea matinala pe care o prezinta alaturi de colegul si prietenul lui Dani Otil, Razvan Simion a fost amfitrionul a tot soiul de petreceri. Incepand cu 2019, el a trecut la alt nivel: acum organizeaza evenimente in salonul pe care il are impreuna cu doi asociati. Inceputul…

- Lidia Buble și Razvan Simion formeaza unul dintre cele mai frumoase, solide și energice cupluri din showbizz-ul autohton. Cei doi au o relație de cațiva ani, ba chiar s-a spus ca s-ar fi casatorit in secret in Maldive , și au reușit impreuna sa depașeasca greutați și obstacole, dar mai ales sa inchida…

- Vestea bomba a sfarșitului de an in showbiz. Lidia Buble și Razvan Simion s-au casatorit in mare secret. Vestea a fost data chiar de furmoasa artista pe rețelele sociale, acolo unde le-a prezentat fanilor un mic moment din cadrul ceremoniei restranse pe care au avut-o.

- "Și Amanda s-a accidentat si o sa lipseasca sase luni si eu si atunci cred ca sunt doua pierderi importante pentru CSM, vedem acum ce solutii se vor gasi", a spus Cristina Neagu, potrivit gsp.ro. Citeste si Handbalistele s-au intors acasa de la euro 2018. "Am aratat ca ne putem bate cu oricine"…

- Nunta sfarșitului de an in showbiz! Katie Cassidy a intrat in randul femeilor maritate! Frumoasa actrița in varsta de 32 de ani a spus ”Da” in fața altarului. Fericitul eveniment a avut loc sambata. Ea s-a casatoriti cu Matthew Rodgers, iar acesta este in culmea fericirii. Vestea a fost data pe Instagram,…

- Frumoasa actrița Alina Chivulescu și producatorul și regizorul Dan Chișu s-au casatorit civil miercuri, 28 noiembrie. Vestea cea mare a fost dezvaluita de una dintre prietenele apropiate actriței, Dana Rogoz.

- Simona Suhoi, cunoscuta in showbizul romanesc drept Simona Sensual, s-a casatorit in mare secret cu alesul inimii. Deși inițial nu și-au dorit sa faca evenimentul public, totul s-a aflat iar Simona a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Guvernul Thailandei a decis ca incepand din 1 ianuarie 2019 turistii din 21 de tari, printre care Romania, sa fie scutiti de la plata vizelor la sosirea lor in aceasta tara. Masura este menita sa creasca afluxul de turisti in Thailanda, informeaza marti Bangkok Post.