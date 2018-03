Stiri pe aceeasi tema

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuința ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede…

- Simona Gherghe este una din cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania, iar salariul pe care il incaseaza in fiecare luna este pe masura. Simona Gherghe este o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, care o urmaresc de luni pana vineri la emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezinta…

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon. Oana Roman și fetița ei, Isabela (4 ani), au caștigat aseara prima ediție a noului sezon “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show…

- Oana Zavoranu a luat masa, romantic, cu soțul ei, Alex Ashraf, de 8 martie. Vedeta a fost data de gol de soțul ei de ce nu bea vin niciodata. „S-a intamplat o data (n.r. – sa bea vin) și a ieșit urgie”, a spus Alex Ashraf la Xtra Night Show. „Nici eu, nici soțul meu […] The post De ce nu bea vin Oana…

- Laura Cosoi și-a surprins prietenii și apropiații de 8 martie, prezentandu-se in public intr-o ipostaza inedita! Fanii au avut ocazia sa o vada pe Laura in ipostaza de viitoare mamica, de ”Ziua Mamei”, pentru ca și-a aratat burtica de gravida, care a crescut simțitor! Laura Cosoi radiaza de fericire,…

- Simona Gherghe i-a transmis un mesaj emoționant mamei sale, cu ocazia zilei de 8 Martie. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook cateva randuri profunde pentru cea care i-a dat viața, iar alaturi a atașat o fotografie in care apare alaturi de micuța vedetei. ”Azi e doar despre ea. De obicei, puneam…

- Amalia Enache, in doliu. Vedeta PRO TV trece prin momente grele, dupa ce a aflat ca tatal ei a incetat din viața. Cu inima sfașiata de tristețe și durerea pierderii parintelui, Amalia Enache a facut publice doua poze emoționante, care au fost insoțite de cate un mesaj. Momente tensionate in aeroport!…

- Elena Gheorghe, ravașita de tristețe. La mai bine de cinci luni de cand s-a aflat ca Dadica, bunica Elenei Gheorghe, a incetat din viața, artista a transmis azi un mesaj sfașietor despre ceea ce inseamna pentru ea pierderea celei care a crescut-o ca pe propria fiica, nu, ca pe o nepoata. Fanii au acut…

- EXATLON. Ionuț, de la ”Razboinici”, este unul dintre cei mai valoroși concurenți, dar și iubiți, im același timp. El a ramas suprins de imagine ape care soția lui a postat-o pe rețeaua de socializare. Soția Nela abia așteapta sa-l revada, ii duce dorul, și a facut publica o imagine din intimitate: Ionuț…

- A implinit 50 de ani, dar arata fabulos! Secretul ei? Tania Budi iubeste ca o adolescenta si nu pe oricine, ci un barbat chipes, mult mai tanar decat ea. Potrivit Click!, vedeta este mai mult plecata din tara, mai exact la Monaco, unde de cateva saptamani bune traieste o frumoasa poveste de iubire cu…

- Gina Pistol se menține perfect, la cei 37 de ani pe care-i are, dar și muncește pentru asta. Chiar ea a dezvaluit ca face multa mișcare, sub coordonarea unui antrenor special. Gina a povestit, la o emisiune tv, ce fel de sport face aproape zi de zi. „De cand ma antrenez cu Carmen niciun antrenamet […]…

- Lidia Buble a fost deseori criticata pentru nasul ei considerat puțin cam….mare și a fost indemnata sa-și faca o operație estetica. Cantareața a spus de multe ori ca este extrem de mandra de nasul ei și are de gand sa-l lase exact așa. Ce spune insa altcineva aflat de cealalta parte a ”baricadei”: Iata…

- Lidia Buble, in lacrimi dupa lansarea celei mai recente piese, „Sarut mana, mama”, care a avut un succes incredibil la doar cateva ore dupa lansare. Vedeta a povestit in direct la Kanal D, ce a determinat-o sa compuna aceasta piesa. Cantareața a facut mai multe dezvaluiri neașteptate despre viața ei.…

- Andreea Esca (46 de ani) are o cariera de succes, este cea mai cunoscuta știrista din Romania, are o relație perfecta și o familie frumoasa. Vedeta nu a ținut un secret din demersul de curerire a actualului ei soț, omul de afaceri Alexandre Eram, cu care s-a casatorit in 2000. Știrista s-a „luptat”…

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Andreea Marin a plecat departe de țara dar nu intr-un voiaj romantic cu iubitul ei ci intr-o calatorie de cunoaștere alaturi de fiica ei, Violeta. Vedeta nu a ascuns deloc faptul ca a parasit Romania, ci, din contra, le-a aratat amicilor destinația ei: Statele Unite ale Americii! Totul s-a aflat dupa…

- Irina Rimes a devenit intr-un timp foarte scurt una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, insa nu a fost ocolita de dificultați pana a ajunge unde este acum. Vedeta a venit pentru prima data in Romania in urma cu șase ani, iar pana atunci doar visa sa ajunga in țara despre care toata lumea…

- Un blestem este un tip de declarație de dragoste! Asta crede Bianca Dragușanu, dupa ce a povestit cu una dintre prietenele ei și-a blestemat iubitul. Vedeta a povestit totul intr-o emisiune tv. Prietena ei s-a desparțit de doua zile de partenerul de viața. „Prietena mea s-a despartit de iubitul ei,…

- Pepe i-a luat prin surprindere pe toți cu un anunț emoționant facut in aceasta dupa-amiaza. Tatic a doua fetițe superbe pe care i le-a daruit soția lui, Raluca, el a facut publica o poza, care a fost insoțita de un mesaj cu subințeles. Fanii s-au bucurat cand au vazut atat imaginea, cat și mesajul transmis…

- Exatlon 25 februarie. Concurenții din echipa ”Faimoșilor” au discutat cu fanii, pe rețelele de socializare. Aceștia au citit ce le-au scris aceștia și, la randul lor, au raspuns intrebarilor, au adus mulțumiri pentru laude, dar au și raspuns unor intrebari. Victoria din aceasta seara a Faimosilor le-a…

- Vica Blochina a avut o relatie timp de mai multi ani cu Victor Piturca, din care a rezultat si un baiețel, Edan. Vedeta și-a mai dori un copil, mai exact o fetița, insa fiul ei nici nu vrea sa auda de așa ceva. Se teme, mai mult ca sigur, ca nu va mai fi in […] The post Vica Blochina intenționeaza sa…

- Gabriela Cristea a devenit mamica in a doua jumatate a anului trecut și, spre deosebire de alte femei, nu a inceput imediat cure de slabire pentru a scapa de kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii. Ba din contra! Vedeta s-a alimentat corespunzator pentru a alapta. „Am vrut sa o alaptez pe fetița…

- Ion Oncescu a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate, din pacate nu a mai putut continua sa ramana in Republica Dominicana, alaturi de ceilalți Faimoși. Fanii cer cu disperare inlocuirea lui și mai exact il vor pe Bogdan Stoica, fratele lui Andrei Stoica. Aceștia au creat un grup…

- O vloggerița cunoscuta in Statele Unite ale Americii a fost rapusa de temutul cancer, deși, in urma cu ceva timp, a susținut ca s-a vindecat cu ajutorul unei diete vegane și sucuri din legume. Ea avea un cont pe YouTube numit „Mari and Liz”, pe care il deținea cu nepoata ei. Din nefericire, tanara a…

- Dupa o mica pauza, Adriana Bahmuțeanu și-a anunțat revenirea pe micile ecrane. Vedeta a vorbit despre motivele pentru care și-a luat o pauza și a marturisit ca se intoarce cu forțe proaspete, cu un nou proiect. „Voi avea un alt proiect la Antena Stars, domnul (n.r. fostul sot) este prost informat. I-am…

- Iubita lui Kamara l-a parasit pe artist in plin scandal cu soția sa, Oana, de care s-a desparțit. Madalina a vorbit plangand despre motivele pentru care fost nevoita sa ia aceasta decizie grea. ”A inceput atat de frumos, m-a luat totul prin surprindere si in urma evenimentelor care s-au petrecut nu…

- Lidia Buble le-a aratat celor care o indragesc cum arata ea la varsta de 13-14 ani, scrie click.ro. Vedeta s-a amuzat de felul in care era la aceasta varsta, dar le-a transmis fanilor sa nu rada de ea. "Am primit niste poze cu mine de prin clasa a 7-a, a 8-a, daca ti le arat o sa ma lasi pe drumuri…

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu divorta de Mihai Ivanescu, dupa zece ani de casnicie, iar fetita lor, Ana Cleopatra, ramanea alaturi de vedeta. Despartirea a fost anuntata printr-un mesaj postat pe blogul Roxanei, in care prezentatoarea a vorbit despre motivele care au dus la separare. Acum,…

- Mirabela Dauer a fost externata. Artista a postat pe contul de socializare un mesaj, imediat ce a ajuns acasa. Vedeta este fericita și liniștita, iar acum se afla in perioada de recuperare. In mesajul postat pe instagram, Mirabela a multumit pentru primire si s-a bucurat pentru noua sansa la viata.…

- Vești deloc bune pentru fanii cantareței Lady Gaga! Mai exact, vedeta „sufera de dureri severe, care nu ii mai permit sa cante live”. Intr-o declaratie publicata pe o retea de socializare, excentrica Lady Gaga a scris ca este „devastata” ca si-a dezamagit fanii. Vedeta a mai subliniat ca echipa sa de…

- De-a dreptul superb a fost cadoul pe care Corina Bud l-a primit de ziua ei. A venit de la Robin, fiul ei care a reusit sa-si rasfete mama si, in acelasi rimp, sa o surprinda placut. S-a intamplat chiar la primele ore ale diminetii.A

- Antonia este una dintre cele mai frumoase si iubite artiste din Romania. Vedeta se bucura de aprecierea unui numar impresionant de fani, atat prin prisma calitatilor sale vocale, dar si datorita aspectului sau fizic, Antonia este considerata cea mai frumoasa femeie de la noi.

- Andreea Marin este o prezența activa pe rețelele de socializare și intotdeauna iși ține fanii la curent cu noutațile și activitațile pe care le desfașoara in viața de zi cu zi. Indragita vedeta nu se sfiește sa posteze fotografii cu ea in ipostaze inedite, iar in ultimele zile, ca dovada a faptului…

- Tanara, frumoasa, blonda și cu parul lung, ei bine, asta este imaginea pe care o au in minte fanii lui Blake Lively. Cu toate acestea, admiratorii actriței au avut un șoc cand au vazut cele mai recente fotografii cu favorita lor, tocmai pentru ca nu mai arata deloc așa cum o știau cu toții, iar transformarea…

- Imaginea cu Andreea Esca care a starnit reacții neașteptate. Vedeta a postat o fotografie, iar fanii au observat imediat detaliul și i-au atras atenția acesteia. Andreea Esca a postat o fotografie pe contul sau de Instagram in care iși anunța fanii cand se intoarce la munca și in care zambea. „Ai ceva…

- Simona Gherghe a facut un anunț mult așteptat pentru toiți fanii ei. Vedeta le-a dezvaluit data la care urmeaza sa reapara pe micile ecrane. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a facut o pauza de televiziune anul trecut dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. Ea a adus pe lume o fetița…

- Vesti bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Prezentatoarea tv va reveni pe sticla, dupa o pauza de cateva luni. Chiar sotul ei a facut marele anunt. Tavi Clonda si Gabriela Cristea petrec anul acesta primul Craciun in formula de trei. Vedeta a nascut, pe 23 septembrie, o fetita perfecta sanatoasa. Aceasta…

- Monica Tatoiu a ajuns la spital marti seara, dupa ce si-a fracturat soldul in urma unei cazaturi. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie chiar de pe patul de spital. "Am cazut si mi-am fracturat soldul bun.Trebuie sa ma operez urgent.NU O SA MA MAI AUZITI CEVA VREME", a scris…

- E o artista indragita si tine legatura cu fanii ei in cat de des poate! Lidia Buble s-a filmat in urma cu cateva ore in cada, alaturi de cainele ei. Vedeta a avut parte de un moment de relaxare, dar in baie a aparut si patrupedul, iar ea a imortalizat momentul.

- Lidia Buble a dezvaluit ca intampina probleme serioase din cauza lentilelor de contact pe care le foloseste pe durata unui show de televiziune. Vedeta se pregateste, acum, pentru finala unui concurs. A