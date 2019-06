Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble a fost sarbatorita de mii de fani, duminica, de ziua ei, la Alba Iulia. Imediat dupa concertul pe care l-a susținut in Piața Cetații, la Alba Fest, publicul i-a cantat ”La mulți ani” iar organizatorii i-au oferit flori și un tort pregatit special. Fericita pentru surpriza, Lidia Buble le-a…

- Dupa doua zile in care Piața Cetații din Alba Iulia a devenit aproape neincapatoare pentru publicul venit la Alba Fest, RANDI, DORIAN POPA, ANTONIA, LIDIA BUBLE vor incheia seria de recitaluri de exceptie din acest an. De la 22:30, organizatorii au pregatit un Spectacol de artificii, HOT SUMMER HIT,…

- A doua zi a festivalului ALBA FEST 2019 aduce pe scena din Piata Cetatii alte nume grele ale industrei muzicii romanesti. LA FAMILIA, AMI, RUBY, VUNK și SORE vor incinge atmosfera sambata, la Alba Iulia. AlbaFest continua și sambata cu o mulțime de evenimente in Cetatea Alba Carolina. Incepand cu ora…

- Dupa Dorian Popa și Golden Gang, Sore, Karmen, Ruby și Tequila s-au filmat in timp ce iși invita fanii la Alba Fest 2019, cel mai așteptat Festival al anului din Alba Iulia, clipurile lor fiind postate pe internet. “Buna, sunt Sore și abia aștept sa ne vedem sambata, pe 8 iunie, in Piața Cetații, la…

- O parte dintre artiștii care vor fi pe scena festivalului Alba Fest in acest weekend la Alba Iulia transmit mesaje pentru albaiulienii și oaspeții lor de Zilele orașului. Cel mai așteptat eveniment al anului, Alba Fest se desfașoara in perioada 7-9 iunie, in Piața Cetații. Vor face parte din distracția…

- Joi, 30 mai 2019, Ștafeta Ciclista SM ajunge in Alba Iulia. Incepand cu ora 17:00, in Piața Cetații, albaiulienii sunt așteptați sa fie alaturi de cei care sufera de scleroza multipla. In cadrul evenimentului, va fi prezentat și noul automobil donat de compania Star Assembly, din Sebeș, special dotat…

- Astazi 24 mai 2019, in Piața Cetații din Alba Iulia, a avut loc ceremonialul militar dedicat plecarii detașamentului Batalionului 136 Geniu ”Apulum”, format din 29 de militari și 9 mijloace tehnice, la exercițiul multinațional ”Capable Logistian 2019” ce se va desfașura in Poligonul de antrenament…

- Ziua Poliției Romane este sarbatorita și la Alba Iulia printr-o serie de manifestari: Expozitii, momente festive si concert aniversar, la Casa de Cultura a Studentilor Ziua Poliției Romane este sarbatorita incepand cu ora 10.00, in parcul din fata Casei de Cultura a Studentilor. Politistii din structurile…