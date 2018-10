Lidia Buble s-a fotografiat goala in baie, apoi a postat fotografia pe Instagram. Rețeaua de socializare este, din ce in ce mai des, preferata vedetelor atunci cand vine vorba despre fotografii care ar putea deveni virale sau, cel puțin, controversate. Iata ca Lidia Buble ni se infațișeaza intr-o noua ipostaza. E drept ca fotografia este […] The post Lidia Buble s-a fotografiat goala in baie: ”Pacat de tine ca te despoi așa!” appeared first on Cancan.ro .