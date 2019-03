Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion traieste o poveste de dragoste cu Lidia Buble de trei ani de zile, si vorbeste rareori despre femeia cu care a fost casatorit 15 ani si alaturi de care are doi copii. Prezentatorul emisiunii „Neata cu Razvan si Dani” nu are regrete referitor la mariajul pe care l-a avut cu Diana si nu…

- Lidia Buble a reacționat vehement. Artista le-a replicat celor care comenteaza pe marginea relației dintre ea și Razvan Simion. Deși sunt inainte de mulți ani, cantareața Lidia Buble și prezentatorul de televiziune Razvan Simion inca starnesc vii coemntarii cu povestea lor de dragoste. Satula de comentariile…

- Lidia Buble este o artista desavarsita! Asta stim! Dar ca este atat de matura, puteam doar sa banuim. Cantareata le-a dat replica celor care o judeca si ii critica relatia pe care o are cu Razvan. Mai mult decat atat, Lidia a avut curajul sa se demachieze si sa le arate carcotasilor cum este ea fara…

- Revenita din vacanta pe care a petrecut-o in Maldive, acolo unde s-a casatorit simbolic cu Razvan Simion, Lidia Buble a avut parte de un soc. Aflata in Capitala, indragita artista a fost tratata cum nu se putea mai rau, in vazul tuturor, intr-un mall.

- Lidia Buble face și ea, ca toata lumea, bilanțul de final de an. Nu avea cum sa nu puna pe lista bucuriilor din 2018 vacanța din Maldive, pe care a petrecut-o cu iubitul ei, Razvan Simion, în luna iunie.

- Lidia Buble este una dintre cele mai indragite artiste din Romania in prezent, insa viața sa nu a fost dintotdeauna roz. Iubita lui Razvan Simion a dezvaluit cu mult curaj care au fost primele sale joburi. Lidia Buble provine dintr-o familie cu 11 frați și este de la sine ințeles ca viața nu i-a fost…