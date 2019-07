„Undeva la mijloc” este cel mai fresh single lansat de Lidia Buble, insotit de un videoclip in care artista dezvaluie o atitudine de „bad girl” și un look rock. „Este piesa pe care o știu de doi ani și pe care așteptam sa o lansez cu mare nerabdare. Undeva la mijloc are exact sound-ul care ma caracterizeaza cel mai... View Article