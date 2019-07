Stiri pe aceeasi tema

- „Undeva la mijloc” este cel mai fresh single lansat de Lidia Buble, insotit de un videoclip in care artista dezvaluie o atitudine de „bad girl” și un look rock. „Este piesa pe care o știu de doi ani și pe care așteptam sa o lansez cu mare nerabdare. Undeva la mijloc are exact sound-ul care ma caracterizeaza…

- Ultima sa piesa a Lidiei Buble e pe cale sa devina hitul anului 2019 dupa ce a strans zeci de mii de vizualizari la doar cateva ore de la lansare. Acum, in premiera la Neatza cu Razvan și Dani, artista a adus și videoclipul piesei „Undeva la mijloc”.

- Lidia Buble da o noua lovitura pe piața muzicala romaneasca. Ultima sa piesa are toate șansele sa devina un hitul anului 2019 dupa ce a strans zeci de mii de vizualizari la doar cateva ore de la lansare.

- Dupa o pauza de aproape doi ani, timp in care s-a axat pe compus si si-a lasat amprenta pe single-urile unor artisti precum Cleopatra Stratan, Lidia Buble, What’s UP si Andra, florianrus revine cu un nou single, in colaborare cu MIRA. Scrisa de florian alaturi de echipa DeMoga, piesa “Strazile din Bucuresti”…

- Interpreta SEYA și Dj Marvio revine in atenția fanilor cu noua capodopera muzicala, intitulata“ Loca“ .Piesa “Loca“ fiind combinata cu influente reggaeton. Aceasta avind și un videoclip provocator. Filmarile pentru capodopera muzicala intitulata “ Loca“ au avut loc in Azerbaidjan, iar regia videoclipului…

- Trupa timișoreana Melting Dice lanseaza piesa “La mijloc”. Cantecul este al doilea single prezentat de Melting Dice anul acesta și va fi inclus pe cel de-al doilea material al trupei, un EP de 6 piese care va avea lansarea in toamna. “Cantecul vorbește despre alegerile pe care trebuie sa le facem in…

- Il cunoști pe Gino Manzotti din DJ Project, insa artistul are și proiecte independente de trupa. Piesa „Arabian Story” poarta semnatura lui Boier Bibescu & Gino Manzotti și este cantata de un artist cunoscut din SUA. Videoclipul regizat de Alex Ceaușu are toate ingredientele unui safari incendiar, cu…

- Unul dintre cele mai noi proiecte muzicale din Romania, ANOK, lanseaza prima piesa din cariera muzicala alaturi de Diana si Emy Alupei – „Zero”. „Piesa #Zero este despre tineri, ambitiile lor, sentimentele lor, dar si iubirile care ard intens. Este foarte important sa aiba puterea sa se ridice si sa…