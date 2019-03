Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble a postat pe contul de socializare o imagine care a starnit reacții neașteptate in randul fanilor. Vedeta le-a aratat acestora ce și-a cumparat. Este vorba despre o pereche de cizme care imita blugii. Prietenii virtuali au reactionat imediat, iar unii dintre ei au spus ca cizmele Lidiei…

- Vedeta pop Ariana Grande a declarat ca fanii si muzica sa i-au salvat viata dupa un an extrem de dificil, marcat de moartea fostului sau prieten, Mac Miller, in luna septembrie, si de ruperea logodnei cu Pete Davidson in luna octombrie, dupa sapte luni de relatie, informeaza BBC. Cu putin…

- Iulia Albu se pare ca a luat-o in vizor pe Lidia Buble si nu rateaza sa-i critice nicio aparitie a acesteia, fie ca este in mediul online, fie ca este la evenimente mondene. Lidia Buble a postat o fotografie pe contul sau de Instagram care nu a putut trece neobservata, nici de internauti, nici de Domnita…

- Artista in varsta de 25 de ani, una dintre cele mai populare cantarete din Statele Unite, avea sambata programat un concert la hotelul The Cosmopolitan. "Vegas, am cateva probleme de sanatate si, regret nespus, dar nu pot sa vin in fata voastra in acest weekend", a scris vedeta pe Instagram.…