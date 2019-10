Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble spune adevarul despre boala de care a scris presa ca sufera! Cine a ajutat-o si cum a reusit sa scape de chin! In plus, a vorbit si despre copil si a marturisit si ce pas trebuie sa urmeze, neaparat, inainte sa devina mamica.

- Odata cu inaintarea in varsta, osteoporoza afecteaza atat femeile, cat și barbații. Un risc crescut de osteoporoza prezinta persoanele care iau medicamente pe baza de steroizi, cele cu un indice de masa corporala scazut și persoanele cu boli hepatice sau renale cronice, dar și cu diabet zaharat de tip…

- Lidia Buble a vorbit deschis despre boala de care sufera. Artista se confrunta cu o mare fobie care, de cele mai multe ori, nu o lasa sa doarma noaptea, provocandu-i adevarate insomnii. Lidia Buble, in varsta de 26 de ani, sufera de nictofobie. Aceasta este o fobie, o frica, o teama exagerata de intuneric…

- Lidia Buble este o artista desavarșita, are sute de admiratori, dar și o mare temere pe care nu o poate invinge. Cantareața sufera de nictofobie, adica ii este frica de tot ce mișca și tot ce aude in timpul nopții. Artista a vorbit in direct la Antena 1 despre traumele prin care trece

- Loredana Groza face si face si innebuneste barbatii cu aparitiile ei. La varsta de 50 de ani, vedeta are corp de adolescenta, iar asta se pare ca ii prinde foarte bine artistei. Se simte ca o pustoaica, iar admiratorii sunt in delier atunci cand vedeta isi face aparitia.

- Adda si-a facut curaj si a vrut sa le arate fanilor cum este ea atunci cand iese de pe scena. Vedeta s-a fotografiat fara strop de machiaj si a postat pe contul sau de socializare, spre uimirea tuturor ce o urmaresc.

- Loredana Groza parca intinereste pe zi ce trece. Desi are aproape 50 de ani, cantareata nu isi arata varsta. Recent a postat o fotografie pe contul sau de socializare care in doar cateva ore a strans peste 10,000 de aprecieri din partea fanilor.