Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble a vorbit despre nunta cu Razvan Simion, scrie viva.ro. Ea a spus in deschidere ca nu isi poate vedea viata fara el. Citeste si Bat clopote de nunta in showbiz. Lidia Buble a fost ceruta in casatorie „Nu imi mai pot imagina viata fara el. Ne completam foarte bine. Am incredere…

- In cadrul unui interviu, Lidia Buble a vorbit despre relația pe care o are cu copiii lui Razvan Simion, actualui ei iubit. Cantareața a dezvaluit care este modul in care se ințelege cu micuții partenerului ei de viața, explicand, de asemenea, potrivit click.ro, și motivul pentru care Razvan Simion inca…

- Lidia Buble traieste o poveste de dragoste de peste 2 ani de zile alaturi de Razvan Simion. Se pare ca simpaticul prezentator a cerut-o deja in casatorie, ce-i drept intr-un cadru neoficial si fara celebra bijuterie. „El mi-a spus de mai multe ori, dar nu a avut loc cererea oficiala. Se intampla…

- Invitata la emisiunea „Xtra Night Show”, celebra artista Lidia Buble nu doar ca și-a etalat noul look, ci a și facut o serie de dezvaluiri de-a dreptul incredibile despre relația ei cu Razvan Simion!

- Formeaza un cuplu de ceva vreme, dar fanii se intreaba cand vor trece la nivelul urmator... oricare ar fi acesta. Mulți se intreaba cand se pot aștepta la un bebe din partea Lidiei Buble și a lui Razvan Simion, iar, din fericire pentru ei, e foarte posibil ca momentul sa nu fie prea departe!

- Lidia Buble a transmis un mesaj provocator catre Razvan Simion, iar acesta a raspuns in stilu-i caracteristic, spre incantarea fanilor de pe Instagram. De cateva zile, Lidia și Razvan au un musafir in casa, un nepoțel pe care il cheama Isaiah. Iar bebelușul o atrage din ce in ce mai mult pe Lidia, se…

- Lidia Buble a racit foarte tare și le-a impartașit și fanilor care este starea ei, dar și cine este vinovat pentru situația in care se afla. De la primele ore ale dimineții, artista s-a trezit cu dureri mari de cap și racita. „Urasc cand ma trezesc cu dureri de cap. Am luat 2 pastile și m-am culcat…