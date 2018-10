Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble si Razvan Simion fac parte din cuplurile extravagante ale lumii mondene. Desi inceputul relatiei lor a fost presarat cu multa adrenalina, cei doi nu s-au lasat invinsi si au perseverat. Prin intermediul unei glumite, Lidia Buble i-a dat emotii partenerului ei, printr-o postare pe Instagram.

- Lidia Buble și Razvan Simion formeaza un cuplu de mai multe luni. Insa cei doi nu au, pentru moment, ganduri de casatorie. De un copil inainte sa ajunga in fața altarului nici nu se pune problema, conform spuselor artistei, care susține ca este de moda veche. Mai intai vrea sa se marite, abia apoi ia…

- Lidia Buble trece prin momente mai puțin placate. Este chinuita de o raceala, care nu ii da absolut deloc pace. Vineri dimineața, artista s-a trezit cu dureri mari de cap, motiv pentru care i-a dat un ultimatum iubitului ei, Razvan Simion. „Urasc cand ma trezesc cu dureri de cap. Am luat 2 pastile și…

- Lidia Buble iși ia fanii prin surprindere. Și nu este prima oara cand face asta. Vedeta a postat pe Instagram o fotografie care i-a surprins pe fani, iar mesajul transmis a starnit comentarii diverse. Ipostaza neașteptata ofera o alta imagine a Lidiei. Departe de imaginea de ”diva”, fotografie infațișeaza…

- Deși in prezent, traiește o viața ca-n filmele romantice de la Hollywood alaturi de Lidia Buble, pe Razvan Simion pare ca-l ajung din urma problemele nerezolvate din trecut! El și fosta soție, Diana Simion au fost dați in judecata de asociația de proprietari din blocul in care au locuit pentru prima…

- Razvan Simion a implinit pe 8 august 38 de ani, iar matinalul de la Anena 1 si-a sarbatorit ziua intr-un mod special: a mers la Disneyland alaturi de cei doi copii ai lui si de Lidia Buble. Razvan Simion, alaturi de cei doi copii ai lui, Tudor si Bianca Colegul lui Dani a postat pe Instagram mai multe…