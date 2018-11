Lidia Buble a vorbit despre relația pe care o are cu cei doi copii ai lui Razvan Simion. Cantareața a fost prezenta la Inteviurile VIVA!, unde a vorbit deschis despre relația cu prezentatorul TV de la Antena 1, dar și despre copiii acestuia. Razvan are doi copii din casatoria anterioara, Ianca și Tudor. Lidia Buble a vorbit despre relația pe care o are cu cei doi copii ai iubitului ei. Artista a fost in vacanța, la Disneyland, impreuna cu cei doi copii și tatal lor. Lidia se intelege de minune cu copii lui Razvan Simon si ii considera fratii ei mai mici. „Ii consider frați mai mici. Am fost la…