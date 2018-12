Lidia Buble a fost femeie de serviciu la 14 ani. “N-aveam bani de-o paine!”

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri dimineata, la Palatul Victoria, pe presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. La finalul intalnirii in format extins, sefa Executivului de la Bucuresti si presedintele PE au sustinut declaratii de presa. Oficialul european a declarat ca, in opinia…

- Sambata, 17 noiembrie 2018, de la ora 18.00, la Cinematograful „București” va fi difuzat filmul „Femeie in razboi”, in regia lui Benedikt Erlingsson. In rolurile principale, Halldora Geirharðsdottir, Johann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada, ...

- Directorul Directiei de Patrimoniu din cadrul Primariei Targu Jiu, Marian Rotaru, apare intr-o fotografie care circula pe retelele de socializare in care i se face pedichiura chiar in biroul sau.

- SCUMPIREA ANULUI intra in vigoare in acest an. ASTA NE MAI LIPSEA, in rest le aveam pe toate… Scumpirea anului. Toate companiile de taxi din București iși vor majora tarifele cu 30 de bani/kilometru, de la 1 noiembrie. Scumpirea carburantilor si majorarea salariului minim pe economie au dat peste cap…

- Aseara, la ora 20.00, politistii baimareni au fost sesizati de administratorul unui local public despre o tentativa de furt comisa in incinta localului. Patrula de siguranta publica sosita la fata locului a constatat ca cele sesizate se confirma, in sensul ca o femeie si un barbat au incercat sa sustraga…

- "Eu sunt din Urlati. Am venit in Sinaia acum o saptamana si ne-am prelungit sejurul ca sa putem vedea aceasta ceremonie. Am lacrimi in ochi. Pentru ca mama lui nu e alaturi de el. Trebuia sa lase totul. O mama pentru fiul ei lasa totul", a declarat o femeie. "Este un eveniment unic pentru care am venit…

- "Aveam de prins un zbor Budapesta - Bucuresti la ora 08:55(RO0232) si apoi aveam legatura Bucuresti - Iasi 12:30(RO0705). Odata ajunsi la aeroport am luat biletele si dupa check-in primim prima veste pe panoul de informatii, "delayed - 10:40". Primim de la aeroport voucher de 8Eur si asteptam. Dupa…

- Noaptea Cercetatorilor Europeni este sarbatorita vineri, 28 septembrie, in peste 20 de orașe din Romania și aproximativ 300 de orase europene. Evenimentul s-a extins in acest an și pe data de 29 septembrie pentru o parte dintre cele mai de succes localitați implicate. In Romania, centrele orașelor Alba…