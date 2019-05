Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs luni dimineața, pe o sosea din Vaslui, in comuna Tanacu. Doi oameni au ramas incarcerați in urma impactului dintre doua autoturisme. La locul impactului s-au deplasat de urgența mai multe echipaje de la ISU și SMURD. Se pare ca unul dintre șoferi era beat. Acesta…

- Shane O’Brien, un criminal din Marea Britanie ce a fost extradat din Romania este pus sub acuzații grave. Se pare ca barbatul a ajuns pe mana oamenilor legii, dupa ce i-ar fi taiat gatul unui barbat.

- Interpreta de muzica populara Niculina Stoican a marturisit ca iși dorește foarte mult ca fiul ei sa se casatoreasca și sa aiba copii. Niculina Stoican, in varsta de 48 de ani, iși dorește sa fie o bunica tanara. Cantareața de muzica populara a marturisit ca iși dorește ca fiul ei, Vlad, sa-și intemeieze…

- Traficul feroviar este blocat, sambata, la ieșirea din stația Roșiori Nord spre Craiova, dupa ce un tren cu probleme tehnice a ramas oprit, scrie Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, in judetul Teleorman, circulatia feroviara este intrerupta…

- Presedintia romana a Consiliului UE a reusit sa convinga atat statele membre, cat si Parlamentul si Comisia Europeana ca este nevoie de carti de identitate uniforme si cu masuri de securitate suplimentare, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. "Cartile de identitate…

- Publicația noteaza ca suntem in fața unei victorii incontestabile a Romaniei in calitate de deținatoare a Președinției Consiliului Uniunii Europene. In pofida unei presiuni politice enorme, Romania a reușit sa finalizeze discuțiile privind directiva privind gazele in doar cateva saptamani…

- Panica in județul Ialomița dupa ce un incendiu de proporții a cuprins o vulcanizare, iar focul a ajuns la mai multe butoaie cu combustibil, care au explodat. Autoritațile au fost nevoite sa inchida traficul pe DN 2 A Urziceni - Constanța. Incendiul s-a produs in localitatea Manasia, la o vulcanizare,…