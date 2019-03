Stiri pe aceeasi tema

- Capul clanului mafiot Gambino, Francesco ‘Frank’ Cali, a fost impuscat mortal in fata resedintei sale din cartierul Staten Island, New York. Mafiotul a fost impuscat de cel putin sase sau sapte ori, dupa care a fost lovit de un camion albastru condus de catre atacatori. Cali, 53 de ani, a fost transportat…

- Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea in fata casei sale din New York, a informat politia ... The post Seful clanului mafiot Gambino a fost asasinat in fata casei sale, in New York appeared first on Renasterea banateana .

- Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea in fata casei sale din New York, a informat politia, citata de EFE. Cali, 53 de ani, a fost impuscat de sase ori in piept la ora locala 21:20 (01:20 GMT) si, potrivit unor informatii, a fost de asemenea lovit…

- Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea in fata casei sale din New York, a informat politia, citata de EFE. Cali, 53 de ani, a fost impuscat de sase ori ?...

- Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea in fata casei sale din New York, a informat politia, citata de EFE. Cali, 53 de ani, a fost impuscat de sase ori in piept la ora locala 21:20 (01:20 GMT) si, potrivit unor informatii, a fost de asemenea…

- O adolescenta de doar 17 ani a fost ucisa fara mila de iubitul ei, in plina strada. Desi, la un moment dat, mai multi trecatori au intervenit, pentru adolescenta de 17 a fost prea tarziu.Totul s-a intamplat in strada, in localitatea Yaiva, din Rusia.

- Seful unei agentii anti-coruptie din Rusia a fost omorat in bataie in plina strada, in Capitala Moscova. Barbatul a fost atacat de doi indivizi, cel mai probabil inarmat cu bate, si lovit cu salbaticie. Crima a fost comisa pe o strada din districtul Voskresensky, o suburbie a Moscovei. Dmitri Gribov,…

- Atac armat in plina strada in regiunea Nicolaev din Ucraina. Doi soti au fost impuscati mortal cand ieseau de la tribunal. Crima a fost comisa de barbatul pe care cuplul il daduse in judecata din cauza unor datorii financiare din 2008.