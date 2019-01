Stiri pe aceeasi tema

- Liderul unui mic partid armean a murit in inchisoare, dupa ce a intrat in greva foamei in urma cu aproape doua luni, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Mher Iegiazarian, in varsta de 51 de ani, a murit sambata dimineata, la 52 de zile dupa ce a intrat in greva foamei, a anuntat…

- Un tribunal turc a ordonat vineri eliberarea unei deputate aflate in greva foamei de 79 de zile, relateaza AFP preluata de Agerpres. Decizia de a o elibera pe deputata Leyla Guven, detinuta din ianuarie 2018, a fost luata de un tribunal din Diyarbakir, principalul oras cu majoritate kurda in…

- Moartea lui Vahid Sayyadi Nasiri a fost anunțata acum cateva zile de presa straina, dar a fost confirmata abia duminica de catre agențiile de știri din Iran. Vahid Sayyadi Nasiri a fost acuzat ca l-a insultat pe liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei, postand mai mai multe mesaje pe rețelele de social…

- Lumea bloggerilor este in stare de soc, dupa ce unul dintre cei mai apreciati bloggeri a murit. Acesta a facut greva foamei timp de 60 de zile, iar organismul sau nu a mai rezistat fara hrana.

- Un nou termen are loc, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), in apelul formulat de liderul PSD, Liviu Dragnea, la condamnarea de trei ani si sase luni de inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.…