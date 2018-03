Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17 – 20 aprilie in Pavilionul Central ROMEXPO are loc cea de a patra editie METAL SHOW - Expozitie internationala pentru tehnologii de prelucrare prin aschiere, prelucrarea tablelor, sudura si robotica. Fiind recunoscut drept un eveniment caraterizat prin dinamism, METAL SHOW reuseste an…

- Cu aproximativ 9,8 milioane de oi in anul 2017, Romania se situeaza pe locul al treilea in Uniunea Europeana in ceea ce priveste efectivele de ovine, fiind devansata doar de Marea Britanie, cu 24,5 milioane capete si Spania cu...

- Herbert Stein, cel care la inceputul anilor 90 a pus bazele companiei AutoItalia, importatorul marcilor grupului Fiat pe piata locala a incetat din viata. El a fost printre primii oameni de afaceri care au pariat pe piata auto locala si care au investit in comertul auto modern. Herbert Stein…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, ascunse pe o nava sosita in Portul Constanta sub pavilion Sierra Leone, peste 6.000 pachete tigari de contrabanda, pe care doi cetateni sirieni incercau sa le introduca ilegal in Romania.In data de 21.03.2018, in jurul orei 02.30, in…

- Federatia spaniola de rugby (FER) a solicitat oficial, marti, rejucare meciului impotriva Belgiei, condus de un arbitru roman si pierdut de iberici duminica la Bruxelles (10-18), esec de care a profitat Romania, care s-a calificat la Cupa Mondiala 2019, informeaza AFP. "FER spera ca World Rugby (organismul…

- Coloane mari de camioane erau formate, luni dimineata, la toate punctele de trecere a frontierei catre Ungaria, dupa restrictiile de weekend aplicate de tara vecina traficului greu, iar la Nadlac II, pe autostrada, se asteapta aproape sase ore pentru control, desi se lucreaza pe cinci artere, potrivit…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa se pronunte, luni, asupra sesizarii depuse de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova, un proces in care tara noastra ar trebui sa faca mai mult si sa aduca "un plus de concretete" actiunilor sale, informeaza agerpres.ro. "Unirea o va face poporul prin decizia pe care o va…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.436 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania - 689 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 39 sofer de camion, 10 programator PLC, 5 sofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut,…

- Sora lui Liviu Arteni, fostul soț al Israelei Vodovoz, a dezvaluit ce reacție a avut acesta in momentul in care a aflat ca ex-partenera sa de viața a murit. Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela Vodovoz, insa cei doi au ajuns la divorț. Dupa separare, Liviu Arteni a ajuns sa cerșeasca pe strada ,…

- Dat disparut de toata lumea, Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovoz, se afla in acest moment in Spania, scrie stirilekanald.ro. Informatia a fost confirmata cu putin timp in urma de preotul Liviu Burlacu, cel care a avut grija de fostul sot al Israelei la centrul de dezalcoolizare din Bacau,…

- * Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit doi cetateni irakieni, care au incercat sa intre ilegal in țara, ocolind punctul de frontiera. * Șoferul camionului cu care cei doi cetațeni irakieni au calatorit ilegal pana in apropierea punctului de frontiera a fost arestat preventiv pentru 30 de…

- Constructorii Magistralei 5 au pus poprire pe conturile Metrorex, potrivit Economica.net. Asaldi, liderul asocierii care construiește acest tronson, a caștigat in instant plata a peste 15 milioane de lei. Conflictul este unul vechi, de patru ani, cand constructorii au cerut o suma suplimentara fața…

- Un nou inceput de saptamana de coșmar pentru șoferii de camioane care au ajuns la frontiera cu Ungaria, unde au ramas blocați multe ore. Sute de TIR-uri au format o coloana de peste zece kilometri la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe autostrada. Deși luni dimineața au fost deschise patru…

- Jocul slab din Spania, de acum doua saptamani, soldat cu o infrangere rușinoasa a "tricolorilor", 10-22, a fost continuat și in prima repriza de la Cluj. Intr-un stadion pustiu, in care iți puteai auzi și respirația, pe un frig patrunzator, "stejarii" au deschis repede scorul, in minutul 6. ...

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, susține ca MCV-ul se va ridica doar in momentul in care Romania va respecta toate cerințele Comisiei Europene. El arata ca atacurile publice, in mass-media la adresa justiției afecteaza separația puterilor in stat și menține nevoia supravegherii…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 722 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 161 locuri de munca: 150 agricultor, 4 muncitor ferma de porci, 3 tehnician, 3 strungar CNC; 1 supervisor ferma porci; Malta -155 locuri de munca: 150 sofer…

- La 24 ianuarie, Lausanne a gazduit ceremonia primei tragerii la sorți din istoria fotbalului din Liga Națiunilor UEFA 2018-2019. Echipa naționala a României a fost clasata în funcție de rating din Liga C, iar dupa rezultatele tragerii, a intrat în Grupa 4.55 de țari…

- Sigmar Gabriel a promis kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca nu au recunoscut-o. Romania a refuzat sa recunoasca independeța fostei regiuni srarbești. Considerat leaganul statului sarb, Kosovo a suferit intr-un interval istoric…

- USR a anuntat, luni, crearea Grupului de initiativa a campaniei „Fara penali in functii publice”, un demers prin care formatiunea vrea sa modifice Constitutia, astfel incat persoanele condamnate penal sa nu mai poata ocupa functii publice alese in stat. Grupul de initiativa al campaniei…

- Israela a vorbit la o emisiune tv despre motivele care au determinat-o sa ia decizia de a nu mai parasi domiciliul. "Simteam ca ma afectau energiile din jurul meu si am renuntat sa mai apar la televizor de aceea. Am o boala grea, astm, si trebuie sa o tin sub control. Nu pot sa ies, aerul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat in cursul zilei de azi ca miercuri va avea loc un nou CEx, dupa ce luni va avea loc o reuniune a Biroului Permanent National al partidului, potrivit Romania TV. CEx ul o sa l facem miercuri si imediat dupa ce termin declaratia o sa plece anunturile catre colegi.…

- O asociatie din Cluj cere Ministerului Educatiei inchiderea unor linii de studiu in limbi straine Asociatia GRAUR, care se ocupa cu depistarea cazurilor de plagiat, cere MEN inchiderea tuturor directiilor de studii in limbi straine care nu au acoperite cel putin 60% din cifrele de scolarizare cu studenti…

- O serie de reguli stabilite la nivel european vin sa previna suprapunerea dreptului la beneficiile de asistenta sociala pentru sustinerea copilului si familiei, și trateaza prevenirea situatiilor in care parintii primesc drepturi in aceeasi perioada de timp, din partea mai multor state membre,…

- Prețul benzinei a depașit nivelul de 6 lei la litru in unele benzinarii. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. Pretul de acum e cu 20% mai mare decat la sfarsitul lunii august 2017, inainte de reintroducerea supraaccizei…

- Presedintele USR Dan Barna i-a cerut demisia ministrului de Externe Teodor Melescanu, dupa ce acesta a spus ca Romania respinge intentia Bruxelles-ului de a conditiona finantarile europene de respectarea statului de drept. Liderul USR nu amintește insa și de declarația președintelui Klaus Iohannis,…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a criticat excluderea din Biroul permanent al Camerei Deputatilor a reprezentantilor Partidului Miscarea Populara. "Am asistat astazi la o premiera in Parlamentul Romaniei. Nu s-a mai intamplat niciodata din 1990 pana in prezent cand conducerea Parlamentului…

- Un român a fost gasit vinovat de jurații din Badajoz, Spania, în cazul uciderii fostei lui iubite. Procurorii vor ca barbatul din România sa primeasca o pedeapsa de pâna la douazeci de ani închisoare.

- Comisia Europeana a somat, marti, 30 ianuarie, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, informeaza mediafax. La Bruxelles a avut loc, marți, o reuniune la…

- Gigi Becali a agitat spiritele la CFR Cluj, dupa ce a anunțat ca este interesat de Giedrius Arlauskis. ”Mie-mi place Arlauskis, dar sa vedem daca-i vom înnebuni pe cei de la CFR. Daca-l iau, e titular", a transmis latifundiarul, marti, la ProX. CFR…

- Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea a acuzat institutia ca dezinformeaza. "Comisia Europeana nu face…

- Hunor: "Programul de guvernare pare scris in Ministerul Agriculturii, intre doua beri" Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a indemnat pe membrii partidului sa analizeze noul program de guvernare propus de PSD-ALDE, pentru ca "toate aceste acorduri sunt pe termen lung". Luni, noul Guvern va primi votul de…

- Parchetul general din Spania l-a avertizat sambata pe fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont ca imunitatea sa de membru al parlamentului nu va impiedica arestarea sa, daca va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al guvernului catalan, informeaza AFP.

- Un suporter al echipei Atletico Madrid a fost arestat dupa ce l-a injunghiat de trei ori pe un alt fan al acestei formații! Un suporter al lui Atletico Madrid a fost arestat in aceasta dimineața dupa un conflict violent avut aseara cu un al susținator al „plapumarilor”. Agresorul, in varsta de aproximativ…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Botosani, senatorul Doina Federovici, si-a manifestat, miercuri, satisfactia pentru faptul ca PSD a oferit Romaniei prima femeie prim-ministru din istoria sa. "La 100 de ani de la fondarea statului national unitar roman, Romania va avea prima femeie…

- 'Marti voi avea o intrevedere cu presedintele CEDO. Pe data de 25 ianuarie trebuie, ca termen limita, sa prezentam foaia de parcurs. Noi avem foaia de parcurs de multa vreme redactata. In fiecare zi mai adaugam cate ceva. (...) Eu voi avea intrevedere, expertii vor avea intrevedere la Grefa Curtii.…

- Constructorul auto Dacia a vândut, în 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decât în anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, se arata într-un comunicat al companiei, transmis luni AGERPRES.…

- Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru, vicepresedintele Grupului S&D pentru politica externa, respinge declarația și violența limbajului prim-ministrului Mihai Tudose cu privire la autonomia așa-zisului Ținut Secuiesc. Conform eurodeputatului Victor Boștinaru: „Niciun lider politic, nicio organizație politica…

- Atacurile hackerilor care tintesc obtinerea de criptomonede – proces denumit „mining” („minerit”) – s-au intetit inclusiv in Romania, unde au fost identificate peste 240 de cazuri, arata compania de tehnologie Kaspersky Lab.

- Romania se afla pe locul 11 in clasamentul european al numarului de farmacisti, cu 86 de specialisti la 100.000 de locuitori, informeaza Eurostat. Clasamentul este condus de Malta (129 de farmacisti/100.000 de locuitori), urmata de Belgia (121 de farmacisti/100.000 locitori) Spania (119)…

- Jucatoarea echipei de fotbal feminin Olimpia Cluj, Stefania Vatafu (24 de ani), s-a transferat in Primera Division urmand sa evolueze din aceasta iarna la formatia Union Deportiva Granadilla Tenerife Sur, informeaza site-ul oficial al FRF. Considerata una dintre cele mai bune jucatoare din Romania,…

- Antun Palic s-ar putea intoarce la Dinamo, dar oficialii "cainilor" sunt rezervati. Croatul e liber de contract, e pe placul lui Miriuta, insa raman de stabilit detaliile financiare. Palic a evoluat la Dinamo din vara lui 2015 si anul trecut nu a vrut sa-si mai prelungeasca intelegerea, semnand cu Mouscron,…

- Peste 200.000 de persoane au trecut granita romano-moldoveana in perioada Sarbatorilor de Iarna, o cifra record, sustin reprezentantii Politiei de Frontiera. Multi dintre romanii care au trecut granita s-au intors in tara dupa ce si-au alimentat masinile, au cumparat alimente, bauturi sau tigari, produse…

- Femeia a depus la Parchet, prin intermediul avocatei sale, mai multe documente din momentul in care era internata la psihiatrie in Spania, acolo unde a avut parte de un tratament. In aceste documente tutori ar fi fratele și tatal acesteia, adica cei doi ar fi trebuit sa aiba grija de ea și…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie in fruntea…

- Luminita B. a facut un apel disperat pe contul personal de socializare, dupa ce buna sa prietena Elena Larisa Berchea a incetat din viata, in Spania. Tanara vrea sa gaseasca rudele amicei sale si, astfel, corpul neinsufletit sa poata fi adus in Romania. A