Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei participa miercuri la reuniunea liderilor europeni de la Bruxelles, unde se va da un raspuns cererii de amanare a Brexit transmisa de Theresa May. Liderii europeni se reunesc miercuri la un summit extraordinar pentru a da un răspuns cererii premierului britanic Theresa May…

- ''Singura cale de a evita un Brexit fara acord este si va fi printr-o majoritate pozitiva'' in parlamentul britanic, a declarat marti negociatorul sef al UE in dosarul Brexit, Michel Barnier, citat de agentia dpa. ''Nu s-a conturat nicio majoritate pentru ceva. Sunt numai majoritati contra'', a adaugat…

- In favoarea acordului s-au pronuntat 286 de deputati, iar impotriva documentului 344 de deputati. ''Desigur ca nu acesta a fost rezultatul pe care l-am dorit'', a admis purtatorul de cuvant. ''Totusi, am avut un numar de colegi conservatori care astazi s-au simtit in masura sa voteze cu guvernul…

- Parlamentul britanic a respins vineri, pentru a treia oara, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza presa internaționala. În favoarea acordului s-au pronunţat 286 de deputaţi, iar împotriva documentului 344 de deputaţi. După anunţarea…

- „Daca acest acord trece (la vot), vom continua sa i ne opunem prin toate mijloacele pe care le vom avea la dispozitie'', a declarat Wilson, citat de agentia Reuters. ''Nu vom permite ca pozitia Irlandei de Nord in interiorul Regatului Unit, economia Irlandei de Nord si vointa poporului Regatului…

- Primul amendament propune ca miercuri sa se desfasoare un vot prin care sa fie schimbate regulile parlamentare astfel incat deputatii sa aiba timp sa dezbata si sa se pronunte prin ''voturi orientative'' (indicative votes) asupra unor cai alternative in procesul Brexitului, cum ar fi organizarea…

- Mai multe sute de mii de persoane care nu doresc retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana au manifestat sâmbata în centrul Londrei pentru a solicita organizarea unui al doilea referendum pentru sau împotriva Brexitului. Participantii au desfasurat pancarte,…

- Chiar daca data efectiva a Brexitului, stabilita în prezent pentru 29 martie 2019, va fi extinsa, Regatul Unit tot va trebui sa participe la alegerile europarlamentare, în caz contrar alegatorii britanici ar putea pretinde ca nu li s-a respectat dreptul la vot, a declarat sâmbata o…