- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, solicita premierului demiterea ministrului Afacerilor Interne si a prefectului judetului Harghita, sustinand ca autoritatile romane "nu au fost capabile" sa asigure ordinea in cadrul evenimentelor de la cimitirul din Valea Uzului. "Autoritatile romane nu au fost capabile…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca "pur si simplu vinovat de votul in strainatate este practic presedintele Iohannis", pentru ca a convocat referendumul dupa ce au fost stabilite sectiile de votare in strainatate, transmite Mediafax.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, va intra in cursa pentru sefia Camerei Deputatilor, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ponta, ofertat de PSD! Ce decizie a luat liderul PRO Romania "Am analizat si situatia creata la nivelul Camerei Deputatilor, dupa vacantarea pozitiei de presedinte…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminica, la Satu Mare, ca ideea de a inlatura de la guvernare coalitia PSD - ALDE este "generoasa", insa nu vede un lider politic din Opozitie care sa coaguleze o noua majoritate. Liberalii au spus ca vor sa schimbe Guvernul dupa europarlamentare, iar…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a discutat, marți, cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre reabilitarea monumentelor din Cimitirul Internațional al Eroilor de pe Valea Uzului. Liderul UDMR și-a exprimat nemulțumirea și a afirmat ca trebuie gasita o soluție.„Am vrut sa dam un semnal:…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca formatiunea pe care o conduce "va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate", in cazul in care se va face restructurarea Guvernului in Parlament. ”Premierul ar trebui sa decida daca restructureaza sau nu Guvernul, daca are argumente, se poate face,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat dupa consultarile de joi de la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis ca formatiunea sa va face tot ce poate pentru o mobilizare a electoratului atat la alegerile europarlamentare, cat si la referendum. "I-am spus domnului presedinte ca…

- Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a participat sambata, 16 martie 2019, la Reuniunea organizațiilor din regiunea VII Centru, desfașurata la Galați, alaturi de reprezentații partidului din județele: Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Galați, Harghita și Covasna.Liderul UNPR le-a vorbit celor prezenți…