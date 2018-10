Liderul taiwanez îndeamnă China să evite 'să fie o sursă de conflict' Presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen a indemnat China miercuri sa evite "sa fie o sursa de conflict", in timp ce a promis ca insula nici nu va actiona in vederea escaladarii tensiunilor cu vecinul ei situat de cealalta parte a stramtorii, dar nici nu va da inapoi in fata presiunilor diplomatice, relateaza dpa.



Exprimandu-se cu ocazia zilei nationale a insulei, Tsai a declarat ca Taiwanul s-a confruntat cu o dinamica modificata in regiunea Asia-Pacific si ca relatiile sale cu China au devenit mai tensionate.



"Fac apel la autoritatile de la Beijing, ca putere responsabila majora,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

