"Unii oficiali americani par sa fie nebuni. Bineinteles ca nu sunt acord cu asta, dar ei sunt niste idioti de prima clasa", a declarat numarul unu iranian in Republica islamica, citat de contul sau pe Twitter.

Ayatollahul Khamenei i-a atacat pe oficiali americani care au prezis o schimbare de regim in Iran in 2018. "Cu putin timp in urma, un politician american a declarat, la o adunare a unor teroristi, ca spera sa sarbatoreasca Craciunul la Teheran", a declarat Ali Khamenei. "Craciunul a fost acum cateva zile. Asa isi fac americanii calculele", a adaugat el.

Este neclar la ccare…