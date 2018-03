Liderul sud-coreean, Moon Jae-in, ia in considerare un summit trilateral cu SUA si Coreea de Nord

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni impunerea pedepsei cu moartea pentru traficantii de droguri, argumentand ca guvernul federal "pierde timpul" daca nu este dispus sa adopte masuri radicale, relateaza site-ul televiziunii CNN. Trump a vorbit despre pedeapsa capitala in cadrul…

- Avocatul Casei Albe Ty Cobb a dat asigurari ca presedintele american Donald Trump nu ia in considerare si nu discuta despre demiterea procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza presupusa ingerinta a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza luni Reuters si Xinhua, citeaza agerpres.ro. …

- Bunicul din partea tatalui al lui Vladimir Putin a lucrat ca bucatar atat pentru Vladimir Lenin, cat si pentru Iosif Stalin, a marturisit presedintele rus intr-un film documentar postat duminica pe internet, relateaza Reuters. In documentarul de doua ore, intitulat "Putin", presedintele a declarat ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, a declarat ca anuntata intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un nu este doar "teatru", relateaza duminica Reuters. "Presedintele Trump nu o face doar de teatru. Va rezolva problema",…

- Presedintele american Donald Trump va participa in aprilie la Summitul Americilor in Peru si apoi va vizita Columbia, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza Reuters. Agentia de presa britanica mentioneaza ca va fi prima vizita a lui Trump in America Latina. Liderul de la Casa Alba va avea…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a luat "de unul singur" decizia de a se intalni cu liderul Coreeei de Nord, Kim Jong-Un, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, in contextul in care hotararea a generat surprindere in Statele Unite, inclusiv in randul functionarilor de la Casa Alba.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a afirmat vineri ca summitul dintre Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) si SUA va deveni un 'punct de cotitura istoric' in Peninsula Coreea, relateaza Xinhua si Reuters.Presedintele american Donald Trump a convenit sa se intalneasca cu liderul…

- Donald Trump se intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un pana in luna mai, dupa ce președintele american a acceptat invitația Phenianului. O intrevedere intre a celor doi inseamna un pas major in rezolvarea tensiunilor create de ambitia Phenianului de a-si dezvolta capabilitatile nucleare, scrie…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an si si-a revizuit in jos estimarile de inflatie pentru 2019. Presedintele BCE, Mario Draghi, a dezvaluit ca, in conformitate cu noile estimari ale institutiei,…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat, joi, sa il intalneasca pe liderul nord-coreean Kim Jong-Un pana in luna mai, ca raspuns la invitatia Phenianului, a informat un oficial din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei...

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Anuntul surprinzator a venit nu de Casa Alba, ci de la oficiali sud-coreeni care au precizat ca intrevederea va avea loc in luna mai. In scurt timp, Casa Alba a confirmat ca Trump se va vedea cu dictatorul nord-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat sa se intalneasca, pana in luna mai, cu liderul nord-coreean Kim Jong-un. Cei doi vor avea discuții legate de programele nord-coreene nuclear si balistic. Discuțiile au fost...

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, considera ca o intalnire intre liderul american si omologul sau nord-coreean ar putea duce la renuntarea la programul de inarmare nucleara a Coreii de Nord, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a acceptat, joi, sa il intalneasca pe liderul nord-coreean Kim Jong-Un pana in luna mai, ca raspuns la invitatia Phenianului, a informat un oficial din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Donald Trump a anuntat ca va discuta cu Phenianul ”daca se intrunesc conditiile”, scrie AFP. ”Am fost foarte duri cu ei, pentru prima oara ei vor sa (ne) vorbeasca si vom vedea ce se va intampla”, a declarat presedintele intr-o intalnire cu guvernatorii statelor federale la Washington. Pe de alta…

- Statele Unite urmeaza sa anunte cel mai mare pachet de sanctiuni de pana acum impotriva Coreii de Nord pentru a face in continuare presiuni asupra Phenianului in legatura cu programele sale nuclear si balistic, in timp ce Coreea de Sud se pregateste pentru noi discutii cu oficiali nord-coreeni, relateaza…

- Dupa doar cateva ore, tot dintr-o sursa de la Ramallah, aceeasi agentie a anuntat ca Abbas a fost externat, se simte bine si va reveni in Cisiordania vineri.Mahmoud Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate al ONU, la New York. De atunci, agentia…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a fost spitalizat in Statele Unite, pentru o examinare uzuala, a declarat joi agentiei Reuters un oficial palestinian de rang inalt, care nu a dat mai multe detalii. Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate…

- Este prea devreme pentru un summit cu Phenianul, in pofida apropierii intervenite cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, a estimat sambata presedintele sud-coreean Moon Jae-in, informeaza AFP si dpa. "Exista mari sperante legate de un summit Nord-Sud, insa eu cred ca este un pic prea devreme", a declarat…

- O intalnire istorica a avut loc astazi in Coreea de Sud. Liderul de la Seul, Moon Jae-in, a primit-o la Casa Albastra pe sora dictatorului Kim Jong-Un. Presedintele sud-coreean a schimbat strangeri de maini cu toti membrii delegatiei nord-coreene.

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, ar urma sa-l invite pe presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sa efectueze o vizita oficiala la Phenian, au precizat surse diplomatice pentru postul CNN.

- Mai multe surse diplomatice, la curent cu intentiile Coreei de Nord, au afirmat ca exista „sanse reale” ca sora liderului nord coreean Kim Jong-un, Kim Yo Jong, sa il invite pe presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sa viziteze Phenianul „in cursul acestui an”, relateaza CNN.

- Președintele Coreei de Sud, Moon Jae, se va intalni cu sora lui Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, și vor lua masa impreuna cu ocazia Jocurilor Olimpice de sambata. Vestea a fost data de administrația prezidențiala din Seul, la scurt timp dupa ce liderul nord-coreean refuzat sa se…

- Coreea de Nord a declarat ca toți coreeni ar trebui sa ”promoveze contactul, calatoria, cooperarea dintre Coreea de Nord și de Sud” dupa o intalnire comuna a guvernelor și partidelor politice, potrivit Reuters. Nord-coreeni au pledat și pentru reducerea tensiunilor dintre cele doua state. Președintele…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul în domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters. Liderul de la Casa…

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a îndeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau sud-coreean Moon Jae-In ca este pregatit sa discute cu regimul nord-coreean, au anuntat miercuri birourile prezidentiale de la Seul si Washington, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca in mod cert ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa discute cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, exprimandu-si speranta ca discutiile dintre Phenian si Seul vor continua si dupa Jocurile Olimpice, relateaza AFP. "Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters.CARTEA POATE FI CITITA AICI "De fapt, de-a lungul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea reacționeaza dupa demisia Ministrului Apelor și Padurilor. Liderul social-democraților ii mulțumește Doinei Pana pentru activitatea sa și anunța propunerea unui nou ministru in cadrul Cex PSD de zilele...

- Donald Trump se lauda cu marimea butonului nuclear. Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti, 2 ianuarie, pe omologul sau nord-coreean, afirmind ca are un buton nuclear „mai mare si mai puternic” decit Kim Jong-Un. „Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca ‘butonul nuclear este…

- Egiptul va prelungi starea de urgenta la nivel national cu trei luni incepand din 13 ianuarie pentru a ajuta la combaterea 'pericolelor si a finantarii terorismului', a anuntat agentia de presa egipteana MENA, relateaza Reuters. Citeste si: Ambasadorul Olandei, DESFIINTAT dupa ce si-a facut…

- Presedintele nord-coreean Kim Jong Un a avertizat, luni, Statele Unite ca are "butonul nuclear pe birou", pe care l-ar putea folosi in cazul in care Coreea de Nord va fi amenintata. Liderul de la Phenian a adaugat ca este "deschis la dialog" cu Coreea de Sud, potrivit Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a catalogat drept terorist pe omologul sau sirian, Bashar al-Assad, adaugand ca procesul de pace in Siria nu poate continua atat timp cat acesta ramane liderul regimului de la Damasc, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…