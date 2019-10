Stiri pe aceeasi tema

- Liderul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a fost vizat de o operatiune militara in Siria si ar fi fost ucis, au relatat sambata media americane, cu cateva ore inainte de un anunt "f...

- Un videoclip postat pe mass-media kurde arata kurzi azvarlind cartofi spre un convoi american, in timp ce acesta trecea prin orasul Qamishli, scrie Agerpres. ''Americanii fug ca sobolanii'', striga mai multi barbati in directia tancurilor cu militari americani. ''Sa va fie rusine'', este auzit…

- Lindsey Graham, unul dintre senatorii republicani cei mai apropiati de Donald Trump, i-a cerut luni presedintelui american "sa revina" asupra "deciziei" de a retrage trupele americane din nordul Siriei, estimand ca aceasta alegere este "aducatoare de dezastru", relateaza AFP. "Daca acest plan",…

- Seful gruparii Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a facut apel la sustinatorii sai sa ii "salveze" pe jihadistii tinuti in detentie in inchisori si familiile acestora care traiesc in tabere de persoane stramutate in special in Siria si Irak, conform unei inregistrari difuzate luni, preluata…

- Ministrul turc al Apararii Hulusi Akar a catalogat miercuri drept ”pozitive” discutii cu Statele Unite menite sa evite o operatiune militara turca in nordul Siriei, potrivit agentiei turce de presa, de stat, Anadolu, relateaza AFP potrivit news.ro.”Am constatat cu satisfactie ca partenerii…