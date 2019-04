Liderul spiruitual tibetan, Dalai Lama, internat in spital din cauza unor probleme de sanatate. In ce stare este acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul spiritual tibetan Dalai Lama a efectuat un control medical intr-un spital din New Delhi dupa ce a acuzat dureri in piept, iar starea sa de sanatate este stabila, dupa cum a declarat unul dintre...

- Ngodup Tsering, reprezentant in Statele Unite al calugarului budist, a declarat pentru AFP ca liderul spiritual tibetan, in varsta de 83 de ani, a zburat marti dimineata la New Delhi pentru efectuarea unei vizite medicale la spitalul Max, dupa o "tuse usoara". ''Medicul ne-a spus ca nu exista niciun…

- Liderul spiritual tibetan aflat in exil, Dalai Lama, a ajuns la spital. Calugarul budist, in varsta de 83 de ani, a fost internat intr-o clinica din capitala Indiei din cauza unei infectii. Medicii au declarat ca starea lui este stabila si ca urmeaza un tratament.

- Fostul actionar al echipei Dinamo, Cristi Borcea, a ajuns de urgenta la spitalul Floreasca din Capitala. Omul de afaceri are probleme cardiace si a fost adus la spital de la penitenciarul Rahova, unde se afla de la inceputul lunii februarie. Medicii de la Floreasca i-au facut mai multe analize.

- Melinda Geiger (31 de ani) a anunțat ca renunța la handbal. Ea și-a reziliat deja contractul cu Siofok, echipa maghiara la care evolua din decembrie 2017, relateaza GSP.ro.Citește și: Decizie de ULTIMA ora luata de Halep in privința antrenorului dupa infrangere: 'Nu exista chimie intre noi'…

- Gabriela Firea anunta, printr-o postare pe Facebook, ca a avut probleme de sanatate, sustinand ca s-a tratat la spitalele Colentina si Ion Cantacuzino.Citeste si Focuri de ARMA pentru oprirea unui șofer - Barbatul a reușit sa fuga dupa ce a lovit o mașina de poliție "Unele incercari…

- Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, șeful agentiei spatiale ruse Roscosmos, a declarat ca vizita sa in Statele Unite la invitația NASA a fost anulata ca urmare a luptelor politice de la Washington, pe care le-a catalogat ca fiind "un al doilea razboi civil american", informeaza agenția Tass, potrivit…