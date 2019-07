Liderul sindicatului TAROM, audiat la DIICOT Președintele sindicatului tehnic de la TAROM, Aurel Curdov, a fost audiat, joi, de procurorii DIICOT. DIICOT a efectuat, marți dimineața, percheziții la Tarom. In cauza exista sunt suspiciuni de trafic de piese de avioane. Procurorii au ridicat mai multe documente. Perchezițiile au avut loc la hangarul Tarom de pe aeroportul Otopeni, dar și acasa la The post Liderul sindicatului TAROM, audiat la DIICOT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

