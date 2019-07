Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD și premierul Romaniei, Viorica Dancila, negociaza, astazi, cu liderul PRO Romania, Victor Ponta, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susținerea unui candidat comun la alegerile prezidențiale. Ideea insa este una mai veche și ii aparține lui Liviu Dragnea, a dezvaluit Liderul…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, duminica, faptul ca nu il intereseaza parerea Vioricai Dancila cu privire la activitatea lui in functia de comisar european, sustinand insa ca, pe vremea cand era europarlamentar, actualul premier venea mereu la cabinetul sau pentru a-l lauda.

- O gruparea care ar fi importat din China in Olanda, prin Romania, sub acoperirea unor importuri de marfuri legale, precursori si pre precursori de droguri de mare risc Ecstasy si amfetamina a fost destructurata in urma cooperarii dintre politistii de combatere a criminalitatii organizate romani, sub…

- ''Ceea ce a spus domnul Calin Popescu-Tariceanu ca nu mai ia in calcul o candidatura la prezidențiale este dreptul domniei sale de a alege aceasta cale sau nu. Important e ca și-a precizat punctul de vedere. Deci nu. Candideaza. Asta e tot ce pot sa va spun'', a declarat Mihai Fifor, prezent in emisiunea…

- Dragnea spune ca lana este o resursa care trebuie valorificata, inclusiv in constructii, iar pana acum putea fi spalata doar in strainatate. Un centru de spalare va fi amplasat in zona Sibiului, iar altul in Moldova, a precizat liderul PSD. Ministrul Agriculturii Petre Daea a precizat ca Romania dispune…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca, în eventualitatea în care va candida la alegerile prezidentiale, se va pregati ''bine'' pentru o finala cu actualul presedinte, Klaus Iohannis, pe care îl acuza ca a încercarcat sa divida țara la ultima…