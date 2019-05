Liderul PSD Vrancea cere demisia lui Liviu Dragnea

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, susține ca in cazul in care PSD va pierde alegerile și va obține un scor de sub 30, atunci Liviu Dragnea trebuie sa demisioneze.”Daca PSD ia sub 30% și pierde alegerile, atunci Dragnea trebuie sa demisioneze. Daca partidul pierde alegerile, atunci Dragnea…

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a declarat ca Liviu Dragnea ar trebui sa demisioneze in cazul in care partidul pierde alegerile. Liderul social-democrat a facut aceasta declarație, duminica, cu aproape o ora inainte de inchiderea urnelor. „Daca partidul pierde alegerile, Dragnea trebuie sa-și asume…

- Liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca a auzit un zvon ca „ar vrea sa incerce o frauda la softul de numarare” a voturilor, fara a preciza exact la cine se refera. Discutia a venit in contextul in care liderul PSD vorbea despre Opozitie si Klaus Iohannis.

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat duminica, la un miting in Focșani, ca liderul PSD Liviu Dragnea „a innebunit complet” și nu are curaj „sa scoata capul” in nicio localitate.„L-a vazut cineva in vreun loc din localitatile in care traiti? Dragnea n-are curaj sa scoata capul in nicio localitate.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a cerut participantilor la mitingul electoral organizat joi in comuna suceveana Dumbraveni sa ii sustina pe candidatii PSD la alegerile europarlamentare "pentru ca sunt patrioti", el adaugand ca presedintele Klaus Iohannis "si clica lui prefera sa fie slugile strainilor".…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Romania TV, ca va trimite la consultarile de vineri, de la Palatul Cotroceni, pe tema referendumului, "niste oameni", si chiar ii vor sugera sefului intrebari, pentru acest scrutin. "O sa trimitem niste oameni la Cotroceni vineri. Poate il ajutam cu niste…

- Eugen Tomac a spus, intr-o conferinta de presa, la sediul PMP Iasi, ca principalul inamic al proiectului european il reprezinta populismul, care in Romania este "vandut" de catre liderii PSD. "Asistam la ora actuala, incepand de la Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu, la discursuri antieuropene,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a afirmat, luni, ca prevederile din controversata Ordonanta 7, de modificare a legilor justitiei, sunt preluate dupa modelul european. El l-a ironizat pe liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, care spunea ca este nevoie de modificarea acestui act normativ, spunand ca acesta…