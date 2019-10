Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat, marți seara, la un post TV, ca parlamentarii social-democrați vor suporta &"consecințele&" daca vor susține la vot guvernul Ludovic Orban, dupa ce parlamentarii PSD care au votat la moțiune au fost excluși din partid.

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marți seara, la B1TV, ca parlamentarii social-democrați vor suporta „consecințele” daca vor susține la vot guvernul Ludovic Orban, dupa ce parlamentarii PSD care au votat la moțiune au fost excluși din partid.„E o decizie pe care am luat-o, toți președinții…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, referitor la desemnarea lui Ludovic Orban in funcția de premier, ca ar fi o „surpriza” daca va trece de votul Parlamentului „fiindca daca PSD nu susține, nu are cum sa treaca”. Liderul PSD Viorica Dancila si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel…

- „Repet ceea ce am spus si ieri: motiunea nu va trece, sunt destui oameni responsabili in Parlamentul Romaniei, indiferent de partidul din care fac parte. In momentul in care depui o motiune de cenzura pentru caderea Guvernului, vii cu un program de guvernare, vii cu un cabinet, vii cu o alternativa.…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat luni ca premierul trebuie sa renunte la candidatura Rovanei Plumb pentru functia de comisar european si sa se abtina de la orice alta nominalizare pana cand se voteaza motiunea de cenzura, care va fi depusa de Opozitie. "Principalul responsabil pentru aceasta…

- Discutiile de luni vor avea loc in contextul in care Calin Popescu Tariceanu le-ar fi transmis colegilor de partid un mesaj intern in care le-a comunicat ca, la sedinta formatiunii de saptamana viitoare, le va propune spre validare o alianta politica cu Pro Romania, au declarat surse din ALDE, pentru…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Realitatea TV, ca deși Calin Popescu Tariceanu a încercat sa își arate „barbația și mușchii” în privința negocierilor cu PSD legat de alegerile prezidențiale, pâna la urma liderul ALDE ramâne tot „într-o…

- ​Calin Popescu Tariceanu nu este de acord cu remanierea anunțata de Viorica Dancila și insista cu restructurarea Guvernului. Mai mult, liderul ALDE spune ca nu va ramâne cu orice preț la guvernare. „Nu vreau sa fac parte dintr-o guvernare impotenta”, a declarat Tariceanu într-un…