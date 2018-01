Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Constantin Bungau și alți rectori din țara iși manifesta deschis susținerea pentru noul ministru desemat al Educației, Valentin Popa. Rector al Universitații Ștefan cel Mare din Suceava, ministrul desemnat Popa este coleg cu Bungau și alți rectori in consorțiul universitar Academica Plus.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, au schimbat replici dure in sedinta Comitetului Executiv al PSD de vineri, pe tema viitorului ministru al Educatiei. Stefanescu a considerat ca portofoliul ar trebui sa-i revina Ecaterinei Andronescu, in timp ce Dragnea…

- Nu mai puțin de 31 de rectori universitari din intreaga țara il susțin pe rectorul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava, Valentin Popa, pentru a prelua funcția de ministru al Educației. Valentin Popa a fost validat in ședința de vineri a Comitetului Executiv al PSD pentru a prelua portofoliul educației…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad susține nominalizarea domnului Valentin Popa, Rector al Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru funcția de Ministru al Educației. Experiența sa manageriala in funcția de rector al Universitații din Suceava, viziunea sa strategica asupra invațamantului…

- Valentin Popa, ministrul desemnat al Educatiei Nationale in Guvernul PSD Vasilica Viorica Dancila, este rectorul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava din primavara anului 2012. El a fost sustinut pentru preluarea portofoliului de organizatia PSD Suceava, fiind votat de CEx in defavoarea Ecaterinei…

- Rectorii a 30 de universitati sustin nominalizarea lui Valentin Popa ca ministru al Educatiei, intr-o scrisoare deschisa, considerand ca acesta este „un cadru didactic si cercetator de prestigiu”. „Cu o experienta de peste 25 de ani in educatie, domnul profesor Valentin Popa a parcurs toate etapele…

- Sorin Cimpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor, a apreciat ca Valentin Popa, propus in funcția de ministru al Educației, este un bun cunoscator al realitaților și mecanismelor din istemul de invațamant superior, dupa ce a condus Universitatea din Suceava cu rezultate foarte bune.

- Scandal in PSD, in urma CEx-ului de vineri. Potrivit unor jurnaliști, intre Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu a avut loc un schimb dur de replici, dupa ce Valentin Popa a fost propus ministru al Educatiei. Nu e un scandal, e un cataclism in PSD, care va lasa urme, a comentat Cozmin Gusa. Consultantul…

- Valentin Popa, propunerea PSD pentru functia de ministrul al Educatiei, este rectorul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava din primavara anului 2012. Acesta a fost sustinut pentru preluarea portofoliului de organizatia PSD Suceava, fiind votat de CEx in defavoarea Ecaterinei Andronescu.

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) isi afirma sustinerea pentru preluarea portofoliului Educatiei de catre Valentin Popa, rector al Universitatii din Suceava. "Determinarea lui Valentin Popa in bataliile duse impreuna pentru: accesul universitatilor la fonduri europene,…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, sambata, pe Valentin Popa, cel propus ca ministru al Educatiei in noul Guvern PSD-ALDE. Totul dupa ce pe internet a circulat un clip in care Popa face repetate greseli gramaticale. “Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care…

- Liderul PMP, Traian Basescu, critica vehement desemnarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei, transmitandu-i presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa isi ia ”analfabetul la partid” si sa nu ne pricopseasca nici cu ”groparul educatiei, numita Cati...

- De la „genunche” la „pamblica”. Daca ați avut probleme cu greșelile gramaticale și de limba ale fostului ministru al Educației Liviu Pop, atunci urmariți acest video cu noul ministru propus pentru Educație in Guvernul Dancila, Valentin Popa, care chiar o ține din greșeala in greseala. Citește și Trei…

- Scandalul a pornit de la Valentin Popa, propunerea pentru ministerul Educatiei din partea organizației din Suceava, propunere susținuta de liderul PSD Liviu Dragnea, care intorcea astfel serviciul județelor ce l-au susținut in ultimele doua Cex-uri. Codrin Ștefanescu a susținut-o pe Ecaterina Andronescu.…

- Valentin Popa, ministrul propus pentru portofoliul Educatiei, este din 2012 rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava. De la el a plecat scandalul Dragnea-Stefanescu. Primul l-a sustinut, al doilea a propus-o pe Ecaterina Andronescu.A

- Scandal la ultima ședința PSD, unde s-au aruncat replici dure între doi lideri ai partidului. Scandalul a pornit de la Valentin Popa, propunerea pentru ministerul Educatiei din partea organizației din Suceava, propunere susținuta de liderul PSD Liviu Dragnea, care întorcea astfel…

- Doua figuri marcante din PSD, Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu, au fost in prim planul evenimentelor de la CEx de vineri, in cadrul caruia s au stabilit numele ministrilor din Guvernul Dancila iar diferentele de opinie anunta un aparitia unui nou razboi in interiorul partidului, informeaza evz.ro.…

- Valentin Popa, ministrul propus la Portofoliul Educatiei, este rectorul Universitatii „Stefan cel Mare“ din Suceava. CV-ul sau arata o vasta experienta in mediul universitar insa nu pomeneste nimic despre domeniul invatamantului preuniversitar. Valentin Popa a fost acuzat de conflicte de interese ce…

- Rectorul Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava, Valentin Popa, este noul ministru al educației. Valentin Popa a fost votat pentru a prelua portofoliul educației in noul Guvern condus de Viorica Dancila in Consiliul Executiv al PSD care a avut loc astazi, la București. Rectorul ...

- Senatorul Eugen Teodorovici a fost votat de Comitetul Executiv National al PSD pentru portofoliul Finantelor, in timp ce deputatul Lucian Sova a fost preferat pentru Transporturi, iar Sorina Pintea - la Sanatate, au precizat pentru AGERPRES surse politice. De asemenea, membrii CExN l-au…

- In ședința, social-democrații și reprezentanții ALDE urmeaza sa stabileasca numele miniștrilor propuși pentru Cabinetul Dancila. Tot atunci, ei vor sa contureze și modificarile pe care le vor aduce programului de guvernare. Deja, liderii ALDE au anunțat ca vor sa pastreze aceiasi oameni…

- Rectorul Universitații din Suceava, Valentin Popa, a fost votat de Comitetul Executiv Național pentru funcția de ministru al Educației, in locul lui Liviu Pop. UPDATE ora 12.30 Valentin Popa a primit votul Comitetului Executiv Național al PSD, pentru portofoliul de la Educație. De altfel, PSD București…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat, astazi, ca organizația pe care o conduce il susține pe rectorul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, pentru funcția de ministru al educației. Ioan Stan a precizat ca la ședința Comitetului Executiv al PSD,…

- PSD Suceava anunța ca il va susține pe prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul Universitații din Suceava, pentru a prelua funcția de ministru al Educației. Președintele organizației județene Suceava a PSD, Ioan Stan, a aratat ca social democrații suceveni il vor propune pe rectorul sucevean ...

- Rectorul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava, Valentin Popa, este in carti pentru functia de ministru al educatiei, in locul lui Liviu Pop, au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD. Un alt nume vehiculat in ultima perioada a fost cel Ecaterinei Andronescu, care a mai ocupat in trecut acest…

