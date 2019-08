Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a transmis, ca raspuns la interpelarea unui deputat PNL, ca pana la finalul anului vor fi realizate lucrari de reparații la aproximativ 500 de vagoane de calatori. Totodata, CFR are in vedere modernizarea a circa 1.001 km de cale ferata pentru creșterea vitezei.Citește…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, susține ca președintele SUA, Donald Trump, a transmis și un mesaj non-verbal, prin care a dorit sa le spuna romanilor: ”Nu sunteți singuri!”.Citește și: Codrin Ștefanescu acuza acordul 'cumplit' dintre Dancila și Tariceanu: Uita de toate ticaloșiile și…

- Fostul secretar general PSD, Codrin Ștefanescu, a apreciat joi, dupa decizia coaliției de guvernare de a respinge in Parlament legea grațierii, ca este „cumplit” daca șefii PSD și ALDE au uitat de „toate abuzurile si ticalosiile petrecute in ultimii ani”.„Nici eu nu inteleg de ce coalitia…

- Familia Luizei a depus o cerere la DIICOT in dosarul anchetei in cazul din Caracal prin care solicita daune morale in valoare de 300.000 de euro, au precizat surse judiciare.Citește și: ALERTA - Tariceanu anunța ca s-a SEMNAT alianța intre ALDE și Pro Romania Surse judiciare au precizat,…

- Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian afirma ca actuala coalitie guvernamentala ar trebui sa prezinte un candidat unic la prezidentiale si nu "un partener de campanie" pentru Klaus Iohannis, potrivit news.ro.Citește și: Adrian Nastase arunca-n aer cazul crimelor din Caracal! Adevarul din…

- Liderul PNL Ludovic Orban o acuza pe Viorica Dancila ca da dovada de un „cinism incredibil” fața de tragedia din Caracal, afirmând ca premierul afișeaza o „falsa empatie publica”, întrucât „nu s-a delimitat în niciun moment clar, fara tagada, de…

- "Decizie ciudata a CCR. Din nou pare a fi in favoarea infractorilor. Asemenea celei precedente, prin care, la cererea lui Florin Iordache, marii infractori au avut castig de cauza. PNL nu renunta sa transpuna votul la referendum in lege. 6,5 milioane de voturi nu pot fi ignorate. Asteptam motivarea…

- „Decizie ciudata a CCR. Din nou pare a fi in favoarea infractorilor. Asemenea celei precedente, prin care, la cererea lui Florin Iordache, marii infractori au avut caștig de cauza. PNL nu renunța sa transpuna votul la referendum in LEGE. 6,5 milioane de voturi NU pot fi ignorate. Așteptam motivarea…