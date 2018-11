Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului parlamentar al Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, i-a mulțumit lui Klaus Iohannis pentru ca i-a sprijinit pe ”romanii care au dorit sa ofere Romaniei o voce europeana” și a afirmat ca guvernul de la București ”trebuie sa schimbe cursul”, scrie Mediafax.”Imi…

- ​​Simona Halep a declarat, sambata, intr-o conferința de presa susținuta la Singapore, ca nu se va opera pentru hernia de disc. Liderul mondial a primit trofeul pentru cea mai buna jucatoare a anului 2018, dar nu va participa la Turneul Campioanelor, dupa ce a fost nevoita sa se retraga din cauza problemelor…

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, a declarat, sambata, ca in cursul discuțiilor cu oficialii de la Phenian va ridica și problema cetațenilor japonezi rapiți de Coreea de Nord, informeaza cotidianul The New York Times, scrie Mediafax.Pompeo, care urmeaza sa se intalneasca in curand la…

- Gheorghe Falca a lansat un nou atac la adresa reprezentanților USR Arad, dupa ce aceștia ar fi cerut urgentarea verificarii semnaturilor de pe listele stranse in cadrul Inițiativei "Fara Penali in Funcții Publice" pana vineri. Vicepreședintele USR susține ca primaria a ținut listele intenționat…

- Liderul deputaților UDMR, Attila Korodi, a declarat intr-un interviu pentru RFI ca, din ce s-a vazut in presa și la televizor, acțiunea jandarmilor fața de protestatari a fost una disproporționata. Intrebat despre suspendarea președintelui, subiect readus in dezbaterea publica de PSD, Korodi a precizat…

- Sarbatoritul zilei de vineri, 17 august, este inginerul fizician Cristian Gentea, director adjunct de securitate nucleara la Sucursal Cercetari Nucleare, consilier local si presedinte PSD Pitesti. Din partea redactiei Universul argesean, un sincer „La multi ani!”.

- Nelu Roșca, liderul Sindicatului Liber Cariera Roșiuța are un dinte impotriva lui Ion Rușeț, consilierul directorului general al CEO, Sorin Boza. Roșca nu poate sa uite ca Rușeț i-a dat , recent, o replica in spațiul public legata de demisiile sale cerute la varful Direcției Miniere, transmițandu-i…