Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, este audiat din nou, miercuri, la Inalta Curte de Casație și Justiției in procesul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre ale PSD la direcția de Protecția copilului Teleorman.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri, la instanta suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat miercuri dimineata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde urmeaza a fi audiat in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri, la instanta suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri, la instanta suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman Continuarea pe ZFCorporate…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri dimineata, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a fost citat pentru audieri in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman.…

- Liderul social democrat, Liviu Dragnea, a avut o reactie de ultim moment, dupa ce premierul Viorica Dancila, dar si ministrul Justitiei, au cerut desecretizarea protocoalelor DNA-SRI. Presedintele PSD spune ca sustine fara rezerve demersul si ca este de parere ca protocoalele cu pricina ar trebui facute…

- Liderul social democrat, Liviu Dragnea, a avut o reactie de ultim moment, dupa ce premierul Viorica Dancila, dar si ministrul Justitiei, au cerut desecretizarea protocoalelor DNA-SRI. Presedintele PSD spune ca sustine fara rezerve demersul si ca este de parere ca protocoalele cu pricina ar trebui facute…

- "Noi, ca partid, ne-am insarcinat sa aparam drepturile si libertatile individului care in ultimii ani au ajuns o batjocura din partea institutiilor represive ale statului. Asa se numesc ele, Ministerul de Interne, Serviciile, procuratura, aceasta este denumirea generica. Sigur ca ele trebuie sa aiba…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca defaimarea propriei tari este o fapta foarte grava, care expune Romania la riscuri, iar PSD va apara suveranitatea statului, inclusiv printr-o lege. Liderul PSD a mai afirmat ca PSD si ALDE vor duce pana la capat…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Dupa o lunga perioada de tacere, politicianul a transmis un mesaj in care a spus cand l-a ajutat pe Liviu Dragnea. "Am apreciat faptul ca domnul Dragnea m-a numit camarad, intr-o declaratie referitoare la vecinul meu de cartier, Codrin Stefanescu. Sigur ca ma numeste camarad! Au existat multe…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea le-a transmis, joi, contestatarilor din partid ca procedura dupa care se vor desfasura alegerile la congres a fost votata cu mare majoritate in sedinta Consiliului Executiv, iar daca sunt nemultumiti nu intelege de ce acestia candideaza.

- Audierea lui Florian Coldea in comisia SRI a fost amanata cu o saptamana. Motivul il constituie faptul ca acesta este racit și a anunțat ca nu poate ajunge la discuțiile cu parlamentarii. Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a anunțat recent ca dorește sa participe la audieri in Comisia…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, marti, ca nu a „atins” tema Justitiei la intalnirea pe care a avut-o recent cu presedintele Iohannis, el aratand ca nu vrea sa colaboreze cu seful statului pe tema Justitiei pentru ca nu are atributii in aceasta zona.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta Curte…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu s-a discutat nici in partidul pe care il conduce, nici in coaliția de guvernare ideea comasarii DNA și DIICOT. Liderul social-democrat mai spune ca nici nu exista o astfel de discuție in plan.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii din cabinetul sau vor renunța la Serviciile de Paza și Protecție, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahonțu, actualul șef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose mai mult decat era cazul. Paza membrilor guvernului va fi asigurata de catre Jandarmeria…

- Decizia de a renunta la serviciile SPP a fost luata de toti ministrii noului Executiv. Presedintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat in mod repetat pe seful SPP, Lucian Pahontu, ca se implica in politica, la un moment dat spunand despre el ca este un personaj veninos. Imediat dupa investirea guvernului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni ca dosarul "Tel Drum" se bazeaza pe denunturile "unor turnatori, speriati de puscarie" si a sustinut ca nu are de ce sa se teama, pentru ca nu a comis nicio infractiune. "Am inteles ca in 2001 eu am aterizat in Teleorman si am facut un grup…

- Kelemen Hunor a facut o declarație șoc sambata seara, la Targu Mures, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar. Potrivit presedintelui UDMR, noul program de guvernare arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”. Liderul UDMR a declarat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca abuzul in serviciu nu va fi dezincriminat, asa cum a anuntat luni deputatul social-democrat Catalin Radulescu. "Nu am fost de acord cu declaratiile domnului Catalin Radulescu, drept pentru care nu avem in intentie sa dezincriminam abuzul…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca președintele Klaus Iohannis ar fi fost „pacalit” privind un plan al lui Liviu Dragnea de suspendare a șefului statului daca nu ar fi desemnat noul premier PSD. „Poate coristii reusesc sa explice public, cat este de constitutional ca…

- Liviu Dragnea ii acuza pe membrii PNL și USR de ipocrizie in cazul Spitalului Metropolitan București. Liderul social-democrat spune ca trebuie sa existe limite ale jocului politic și ca partidele trebuie sa renunțe la partizanat atunci cand vine vorba de proiectele majore facute in beneficiul cetațenilor.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social democratilor pentru functia de premier europarlamentarul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. I am prezentat presedintelui in mod…

- „A fost votata Viorica Dancila doar cu o abținere, in rest am votat toți colegii. A fost propusa și doamna Ecaterina Andronescu care spre final și-a retras candidatura și am cerut colegilor mei sa avem un dialog cu doamna Dancila inainte de a supune la vot aceasta propunere”, a afirmat liderul PSD.…

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. „Toti cei din Teleorman trebuie sa plecam din tara?“, a replicat liderul PSD. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- Viorica Dancila a fost nominalizata, marți, de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea a votata de forul de conducere în unanimitate, cu o abtinere, cea a lui Robert Negoița. Surse din interior au declarat ca, inițial, au existat doua propuneri: Viorica…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca ministrul de Interne Carmen Dan a provocat criza politica, „probabil indemnata de Liviu Dragnea”, afirmand ca mentinerea acesteia in Guvern si inlaturarea lui Mihai Tudose l-ar decredibiliza pe Dragnea.

- 'In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din judet, la care a participat si Liviu Dragnea, s-a solicitat convocarea imediata a CEX, pentru a se lamuri situatia din partid. Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profileaza o ruptura si nu ne dorim ca ea sa se…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost așteptat vineri, la Centrul de Afaceri din Bacau, pentru o intalnire cu liderii social-democrați locali, și de patru protestatari. Aceștia s-au confruntat cu un acces de furie din partea controversatului Ion... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea va face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD. Se va intalni cu sefii de organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, unde premierul Mihai Tudose este asteptat sa vina cu propuneri concrete de restructurare…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unors surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Este pentru prima data cand Dragnea are opozitie in conducerea partidului

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea reacționeaza dupa demisia Ministrului Apelor și Padurilor. Liderul social-democraților ii mulțumește Doinei Pana pentru activitatea sa și anunța propunerea unui nou ministru in cadrul Cex PSD de zilele...

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a numit, vineri seara, pe Liviu Dragnea ”Scamatorul de Teleorman”, afirmand ca liderul PSD a facut turul televiziunilor pentru a trambita „succesele” guvernarii PSD-ALDE si ca este „greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna”. “Scamatorul…

- Liderul PMP Traian Basescu scrie, pe Facebook, despre Liviu Dragnea, numindu-l ”scamatorul de Teleorman”, care face turul televiziunilor pentru a trambita ”succesele” guvernarii PSD-ALDE, fostul sef al statului spunand ca este ”greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna”

- Fostul presedinte Traian Basescu lanseaza un atac dur, pe Facebook, la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea. Liderul PMP il numeste pe Dragnea ”scamatorul de Teleorman” si sustine ca face turul televiziunilor pentru a trambita ”succesele” guvernarii PSD-ALDE. Fostul sef al statului sustine ca…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea, au ales sa petreaca Sarbatorile de Iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni. Astfel, presedintele Klaus Iohannis și-a petrecut sarbatorile atat la Sibiu,…

- Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea aleg sa petreaca sarbatorile de iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni, informeaza Mediafax.Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri,…