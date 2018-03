Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, sustine ca primarul Mihai Chirica si-a luat concediu doar ca sa-l salveze pe viceprimarul Gabriel Harabagiu, care si-a pierdut mandatul de consilier, seful PSD transmitandu-i edilului de Iasi mesajul "Mihaita, hai sa facem treaba pentru Iasi!".Seful social-democratilor…

- Gabriel Harabagiu a anuntat marti ca a solicitat Tribunalului Judetean Iasi suspendarea actului administrativ prin care s-a luat decizia de excludere a sa din PSD. "Am cerut Tribunalului Iasi suspendarea actului administrativ prin care s-a hotarat excluderea mea din PSD. Consider ca mi-a fost…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca nu a primit nicio informare oficiala privind excluderea sa din partid, desi PSD Iasi a transmis un comunicat de presa in acest sens. Intrebat fiind despre comunicarea sosita pe 26 februarie la sediul PSD Iasi privind excluderea sa, a viceprimarului Gabriel…

- Cititi mai jos mesajul fostul lider al PSD Iasi. "Natura umana nu inceteaza sa ma surprinda! Capacitatea de disimulare, de transformare, de victimizare pe care o au unii oameni este de-a dreptul spectaculoasa! Am urmarit si eu ultimele evenimente din politica ieseana. PSD Iasi a decis excluderea din…

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, comenteaza intr-o postare pe Facebook excluderea primarului Iasiului, Mihai Chirica, din partid, spunand ca acesta a fost exclus pentru ca a sprijinit Guvernul Tudose, tot asa cum el a fost exclus pentru sprijinul fata de Guvernul Grindeanu, concluzia sa find ca Dragnea,…

- Fostul premier PSD Victor Ponta l-a criticat, pe pagina sa de Facebook, pe Liviu Dragnea, pe care il acuza ca "face curatenie in partid" si ii umileste pe alegatorii din Iasi prin excluderea din PSD a primarului orasului, Mihai Chirica.

- Fostul premier și lider PSD Victor Ponta il acuza pe actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, ca a umilit locuitorii din Iași prin excluderea edilului Mihai Chirica din partid. „Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica…

- Victor Ponta reacționeaza vehement la decizia de excludere din PSD a primarului Iașului, Mihai Chirica. Fostul premier susține ca Liviu Dragnea acționeaza pe principiul „niciun pesedist nu mai mare ce cauta in PSD” și afirma ca social-democrații au pierdut orice șansa de a mai caștiga Primaria Municipiului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat vineri excluderea din PSD a primarului Iasiului, Mihai Chirica, aratand ca in acest partid exista o "forma de sultanat", iar cine nu il urmeaza "orbeste" pe Liviu Dragnea este dat afara. "Niciun om normal nu mai are ce sa caute in PSD si…

- "In PSD continua dictatura Dragnea. Excluderea primarului de la Iasi este o demonstratie de forta, inca o data, din partea liderului suprem al CEx-ului. Dupa ce si-a reinstalat al treilea Guvern intr-un an de zile, vrea sa dea un semnal si catre liderii din teritoriu ca cine nu adopta linia Dragnea…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD de organizația județeana a PSD Iași. Chirica susține ca totul s-a facut la ordinul lui Liviu Dragnea, dar anunța ca va contesta decizia, pentru ca, in conformitate cu statutul PSD, singura organizație care are dreptul sa-l excluda din PSD este…

- Edilul a vorbit despre decizia luata in BPJ Iași. ”A ratat o parte din PSD posibilitatea de a avea inscris in portofoliu Primaria Iași ca Primarie PSD, dar asta este valabil doar pentru județ pentru ca organizația municipala a fost intru totul de partea mea și ma susține in continuare, iar…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD. Intr-o ședința maraton a Biroului Permanent Județean al PSD Iași, Mihai Chirica și viceprimarul Gabriel Harabagiu au fost excluși din partid.Cel mai probabil Mihai Chirica va contesta aceasta decizie, pentru ca el considera ca singurul…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca prin propunerea de excludere din PSD a primarului de Iași, partidul nu face altceva decat sa dea cu piciorul șansei de a recaștiga primaria municipiului la alegerile din 2020. Ivan mai spune și ca propunerea ilustreaza faptul ca PSD este condus dupa agenda unui…

- "Daca Liviu Dragnea vrea sa distruga social-democrația, eu ii spun ca nu se poate. Nu se poate pentru ca social-democrația nu s-a nascut la Teleorman. Sunt voci care spun ca acum 120-130 ani s-a nascut undeva in zona Moldovei dar, desigur, asta depinde foarte mult și de viziunea colegilor mei", a…

- Comisia de etica a PSD Iasi a decis excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban. Decizia urmeaza sa fie supusa votului Biroului Permanent Judetean intr-o sedinta programata joia aceasta. Sun sanse infime sa se revina asupra…

