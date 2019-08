Liderul Pro România din Iași cere ALDE ruperea alianţei cu PSD și la nivel local Presedintele filialei Pro Romania le solicita celor din ALDE sa renunte la alianta cu social-democratii si la nivel local. „Daca au inteles ca aceasta guvernare cu PSD-ul nu le aduce decat deservicii (...) le solicitam sa faca acest lucru si la nivelul judetului Iasi”, susține Sorin Iacoban, anunța MEDIAFAX. Citește și: Anunț in toiul nopții al lui Alexandru Cumpanașu! Ce va inființa – Proiectul prezentat azi Reprezentantii ALDE și Pro Romania se vor intalni pentru a discuta despre cum va functiona alianta la Iasi. Pana atunci, insa, parteneriatul celor de la ALDE cu social-democratii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

