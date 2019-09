Stiri pe aceeasi tema

- In capitala Republicii Moldova, Joseph Daul are programate intalniri cu reprezentantii mai multor partide politice. Liderul PPE se va intalni cu premierul Maia Sandu, dupa care cei doi vor sustine o conferinta de presa.Joseph Daul va sustine un discurs si la Universitatea de Stat din Moldova,…

- "Noi le intelegem pozitia, intelegem ce au promis electoratului, dar si noi am promis multe electoratului nostru. Incercam sa gasim un limbaj comun. Noi nu renuntam la programul nostru - ceea ce am promis electoratului, vom face, dar pentru aceasta am avut nevoie de o majoritate parlamentara. Iata,…

- Prim-ministra Maia Sandu susține ca, deocamdata, coaliția dintre blocul ACUM și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) funcționeaza, iar timpul va arata cat de durabil este acest parteneriat.

- Ambasadorul Iurie Renita, presedinte al Comisiei pentru politica externa si integrare europeana din Parlamentul de la Chisinau, a vorbit, într-un amplu interviu pentru Adevarul, despre situatia politica din Republica Moldova. Ati fost ambasador al Republicii Moldova la Bucuresti, cunoasteti…

- Partidul Democrat din Republica Moldova (PD) invita la un dialog politic toate partidele parlamentare, in mod special Partidul Socialistilor (PSRM) si Blocul ACUM (PAS plus PPDA) cu scopul de a identifica solutii pentru depasirea crizei politice, a anuntat luni dupa-amiaza vicepresedintele PD, Andrian…

- Președintele Partidului Popular European, Joseph Daul, a felicitat blocul ACUM pentru crearea unui Guvern la Chișinau și pentru asumarea conducerii, transmite Radio Chișinau.Într-o declarație remisa presei, Joseph Daul a spus ca „orice provocari sau folosire a violenței pentru a rasturna…

- Zinaida Greceanii a fost aleasa președinte al Parlamentului de la Chișinau. Socialista a primit 56 de voturi din partea deputaților PSRM și ACUM, care au convocat sambata ședința Legislativului. Votul a fost secret, iar singurul candidat la aceasta funcție a fost Zinaida Greceanii de la Partidul Socialiștilor,…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis sambata ca actualul Parlament de la Chișinau nu mai are dreptul sa desfașoare activitate legislativa intrucat mandatul sau se considera expirat. In consecința, deputații blocului politic ACUM și cei ai PSRM vor sa formeze o noua majoritate parlamentara…