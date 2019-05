Stiri pe aceeasi tema

- ”Mi se pare scandalos ceea ce se intampla in Romania. De altfel, cațiva dintre dumneavoastra mi-ați adresat, mai devreme, intrebari cu privire la afirmațiile Guvernului socialist, cu privire la anumite standarde cum ar fi, de exemplu, dimensiunile morcovilor. De aceea, vreau sa va spun ca in ceea…

- Numai „cativa ciudati de dreapta” ar pune la indoiala importanta combaterii schimbarilor climatice, a declarat Manfred Weber, principalul candidat al Partidului Popular European (PPE) pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, noteaza Politico.Citește și: Decizie ISTORICA a Comisiei…

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Sibiu, ca i se pare ”scandalos” ce se intampla in Romania, faptul ca statul de drept, justitia independenta si lupta impotriva coruptiei nu sunt respectate. Daul a salutat ”curajul si…

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Sibiu, ca i se pare "scandalos" ce se intampla in Romania, faptul ca statul de drept, justitia independenta si lupta impotriva coruptiei nu sunt respectate. De asemenea, Daul a…

- Sibiu este orașul in care președintele Romaniei merge in fiecare weekend. Și este orașul in care va avea loc summitul UE. Acest eveniment facut cu sprijinul PPE și concursul lui Donald Tusk este un cadou pentru Klaus Iohannis in an electoral. La summit-ul vor fi prezenți șefii formațiunii europene,…

- Presedintele Klaus Iohannis si cancelarul german Angela Merkel vor avea, joi, la Sibiu, o intalnire cu reprezentanti ai Forumului Democrat al Germanilor din Romania.Intalnirea va avea loc dupa Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, conform Agerpres. Citește…

- Anuntul a fost facut de presedintele PES, Serghei Stanișev, care a mai precizat ca o discutie formala cu social-democratii romani va avea loc in luna iunie, la intalnirea presedintiei PES. Pana atunci, PSD nu va fi invitat la niciun eveniment al socialistilor europeni. "La intrunire, presedintele Serghei…

- Președintele Partidului Socialiștilor Europeni, Segei Stanishev, a anunțat ca au fost inghețate relațiile cu Partidul Social Democrat din Romania pana in momentul in care aceștia nu-ți vor reafirma atașamentul fața de valorile statului de drept și nu vor respecta recomandarile Comisiei Europene.Citește…