Stiri pe aceeasi tema

- „Zilele trecute cineva ma intreba simplu: Astia sunt satanisti? M-a intrebat pentru ca ar fi spus cineva de acolo ca invierea e cea mai mare minciuna”, a povestit presedintelele PNL Timis, Nicolae Robu, intr-o conferinta de presa, „astia” fiind membrii USR. Asadar, nu Robu spune ca USR-istii sunt satanisti,…

- Nicolae Robu este mandru de faptul ca aleșii locali PNL au reușit sa fac o alianța cu cei din PMP in Consiliul Local Giarmata, și astfel s-a creat o noua majoritate, spre nemulțumirea pesediștilor. Liderul PNL a declarat ca, in acest mod, bugetul pe acest an al comunei Giarmata a fost votat in funcție…

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au stabilit pe ce vor cheltui banii instituției in acest an. Calin Dobra, președintele instituției, a declarat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca spera ca miercuri, in plenul CJ Timiș, bugetul pe acest an sa fie aprobat. Șeful CJ Timiș susține ca…

- Decizia luata de Radu Țoanca de a se reintoarce in PSD este surprinzatoare și s-a facut fara sa existe consultare in partid. Acestea sunt reacțiile lui Dan Idolu, liderul consilierilor locali PSD și a președintelui executiv al PSD, Timiș, Alfred Simonis, doi dintre cei mai duri critici ai lui Nicolae…

- Pana la data de 1 aprilie 2019 au fost inscriși in programul de susținere a producției de usturoi un numar de 136 producatori agricoli de la nivelul intregii țari, din 299 de fermieri doritori sa beneficieze de ajutorul de minimis. Județele cu cei mai mulți solicitanți inscriși in Program sunt: Teleorman,…

- Eurodeputații incaseaza o indemnnizație lunara neta de la Parlamentul European de aproximativ 7.000 euro. Ei mai primesc in jur de 25.000 de euro pentru plata salariilor colaboratorilor. De asemenea, la implinirea varstei de 63 de ani, euroaleșii primesc și pensie din bugetul instituției, informeaza…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat vineri ca, alaturi de colegii sai, va sustine lista cu candidatii pentru europarlamentare. El a explicat ca PNL este un partid puternic și doar partidele slabe cauta soluții din exterior, o trimitere clara la zvonul ca jurnalistul Rareș Bogdan ar putea…

- Acuzatii grave privind medici straini care ar obtine ilegal dreptul de a profesa vin chiar din interiorul breslei. Reprezentantii Colegiului Medicilor Dentisti din Timis vorbesc despre straini care nu stiau o boaba de romana, dar aveau atestat de cunoastere a limbii, un act